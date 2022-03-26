«راشد» يلتقي الشباب المتقدمين للحصول على فرص عمل بالجيزة

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على حضور فعاليات ملتقى توظيف الشباب، الذي أقيم بمدرسة «حسام الدين»، في شارع «العشرين»، بحي بولاق الدكرور، اليوم السبت، وتقدم خلاله نحو 1700 شاب وفتاة، للحصول علي فرصة عمل، من ضمن 5 آلاف فرصة عمل، يتيحها الملتقى التوظيفي في مختلف التخصصات.

نشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص

يأتي الملتقى انطلاقاً من دعم محافظة الجيزة لكافه المبادرات التي تهدف إلى تنمية المجمتع، حيث جاء بالتعاون مع الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، وبمشاركة مديرية القوى العاملة، وجهاز رعاية وتشغيل الشباب، وبمشاركة 50 شركة من الشركات العامله في السوق المصري، ويوفر فرص عمل للشباب حاملي جميع المؤهلات، سواء عليا أو متوسطة، إضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل دراسي، وذلك لنشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص، وفقاً لرغبة كل شاب للعمل في المجال الذي يريده.

المحافظ يستمع لآراء الشباب في الفرص المتاحة

وعقب افتتاح الملتقى، تفقد «راشد» أروقته لمتابعة إقبال الشباب والاستماع منهم عن أبرز اهتماماتهم وآرائهم في فرص العمل المتاحة من خلال الملتقى، مؤكداً أنه لمس جدية من قبل الشباب المتقدمين للوظائف، ورغبة أكيدة في العمل، مشيراً إلى أن الشركات والجهات المشاركه في الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل، وتتكفل بتنمية مهاراتهم لترقى لسوق العمل.

ورحب محافظ الجيزة بكافة المبادرات المجتمعية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تنظيم العديد مملتقيات لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال حضوره فعاليات الملتقى، كل من هند عبد الحليم، نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، وعبد الله نور، رئيس حي بولاق، وعزة وهدان، رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب، ومحمد عيسى، مديرية القوى العاملة، واللواء عبد الرحمن شلش، مدير مديرية الشباب والرياضة بالحيزة.