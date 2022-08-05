إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي ببني سويف

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي اليوم الجمعة، امام مدخل مركز اهناسيا المدينة غرب محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين ملاكي أمام مدخل مركز اهناسيا

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ببعضهما، امام مدخل مركز اهناسيا المدينة غرب المحافظة، نتج عنه إصابة 6 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بـ5 سيارات إلي موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين ببني سويف

واستقبل طوارئ مستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم: فارس سمير موسي، 54 عامًا، مصابًا بكسر مضاعف بالقدم اليسرى، عبد الرحمن ايمن شعبانا، هناسيا 25 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، عادل ربيع حسين، 32 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد ربيع حسين، 25 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالقدم اليمنى، محمد وفيق محمود 23 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة، وأحمد ناصر، طالب، مصابًا بغيبوبة، جميعهم مقيمين باهناسيا المدينة.