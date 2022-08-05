العثور على جثة سيدة داخل سيارة بحدائق الأهرام

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة سيدة داخل سيارة بمنطقة حدائق الأهرام، لا توجد بها إصابات، وجرى نقلها إلى المشرحة، لبيان سبب وفاتها، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة تشريحها والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بالواقعة

تلقى العقيد محمد الصغير مفتش مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا بالعثور على جثة داخل سيارة ملاكي بحدائق الأهرام، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى العثور على جثة سيدة داخل سيارة، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات بها.

تشريح وتصريح بالدفن

وجرى إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.