«تسويق السياحة»: استمرار تدفقات الزوار للأقصر رغم ارتفاع درجات الحرارة

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنه رغم ارتفاع درجات الحرارة بكل من الأقصر وأسوان خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، والتي بلغت أكثر من 50 درجة مئوية إلا أن التدفقات السياحية الوافدة لمدن الصعيد السياحية تسير بشكل تصاعدي، لافتا إلى أن أعداد السياح الذين زاروا الأقصر خلال الأسبوع الجاري أعلى من الذين زاروا المدينة خلال نفس الفترة من شهري يوليو ويونيو الماضيين.

السياح الأمريكان والأسبان والفرنسيين

وأضاف لـ«الوطن» أن غالبية السياح المتواجدين حاليا بالأقصر وأسوان، هم من الأسبان و الأمريكيين والفرنسيين والإيطاليين، موضحا أن أسبانيا وفرنسا وأمريكا رفعت من عدد رحلاتها المسيرة إلى الأقصر بداية من شهر أغسطس الجاري، فيما تسير إيطاليا حاليا رحلة أسبوعيا إلى المدينة سترتفع بداية من منتصف الشهر الجاري لتكون رحلتان في الأسبوع.

الفنادق العائمة

وأوضح أن عدد الفنادق العاملة بين الأقصر وأسوان حاليا تجاوز الـ70 فندقا وهو قابل للارتفاع خلال الأسابيع المتبقية من الشهر الجاري، موضحا أن معدلات الإقبال حاليا على رحلات البالون الطائر تسير وفقا لمعدلاتها الطبيعية في هذه الفترة من العام.

وأشار إلى أن الشتاء المقبل سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد السياحية ولاسيما مع التعاقدات التي تم إبرامها مع العديد من شركات السياحة الأجنبية، موضحا أن العديد من دول جنوب شرق أسيا قررت إعادة تسيير رحلاتها للأقصر وأسوان خلال الموسم الشتوي بعد انقطاع نحو 3 سنوات.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن عدد الرحلات البرية اليومية القادمة من الغردقة للأقصر لا تزال ضعيفة حتى الآن، حيث يتراوح أعداد السياح بتلك الرحلات ما بين 200 إلى 400 سائح في اليوم، لافتا إلى أن تلك الرحلات سترتفع بشكل كبير بداية من شهر أكتوبر المقبل.