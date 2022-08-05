محمد كريم عن فيلم «يوم للموت»: تعلمت الكثير من نيكولاس كيدج وبروس ويليس

أعرب الفنان المصري محمد كريم عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذي حققه فيلمه العالمي الجديد «يوم للموت»، الذي يشارك في بطولته مع النجم الأمريكي المعتزل بروس ويليس.

محمد كريم: فخور بتجربتي في فيلم «يوم للموت»

محمد كريم الذي يؤدي مشاهده كاملة مع بروس ويليس حيث يجسد دور ضابط يحب مهنته وهدفه حماية الناس يعمل كضابط مساعد لبروس ويليس الذي يظهر في نهاية العمل كضابط منحرف.

قال «كريم» في تصريحات لـ«الوطن»، إن تجربته الثانية في عالم الدراما الأمريكية كان رائعًا للغاية لأنها كانت مع نجم كبير وأسطوري مثل بروس ويليس وهي التجربة الثانية له بعد أن كانت التجربة الأولى مع نجم هوليودي كبير مثل نيكولاس كيدج.

محمد كريم: أستعد لتجربتين جديدتين في الدراما الأمريكية

أشار «كريم» إلى أنه تعلم الكثير خلال تلك التجربتين وبسببهما يشكر كل من ساعده للتألق فيهما؛ وذلك قبل أن يخوض تجربتين جديدتين خلال الأيام المقبلة سيكونا على نفس المقدار من النجاح.

يذكر أن الشركة المنتجة للفيلم، أقامت عرضا خاصا للفيلم في القاهرة أول أمس بحضور أبطاله بروك باتلر وليون رابينس ومخرج الفيلم ويز ميلر وعدد من المشاهير مثل الكاتب احمد المسلماني والفنانين مجدي احمد على وساندي.

جدير بالذكر أن عرض مصر هو الثاني عربيا للفيلم بعد عرضه في السعودية، قبل أن يستكمل الفيلم مسيرته العربية في البحرين والكويت خلال الأيام المقبلة.