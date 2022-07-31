بسبب حمو بيكا.. «الموسيقيين» توجه إنذارا لمنشأة استضافت حفلا لـ مُسلَّم

علمت «الوطن» أن لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أجرت تحقيقا حول إحياء مؤدي المهرجانات «مُسلَّم» حفلا غنائيا في إحدى المناطق أمس بالقاهرة بدون الحصول على تصريح من النقابة.

مصادر: توجيه إنذار لمنشأة استضافت حفلا لـ مُسلَّم

وأوضحت مصادر من داخل النقابة، لـ«الوطن»، أن لجنة العمل اهتمت بهذا الأمر، بناء على قرار من أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة خوفا من استغلال مؤدي المهرجانات حمو بيكا هذا الأمر واستغلاله في كيفية قيام مؤدي مهرجانات الموقوف عن العمل في إحياء الحفلات مثله.

وأشارت المصادر إلى أنه تم توجيه إنذار وتحذير للمنشأة التي استضافت الحفل حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى.

حمو بيكا اتهم النقابة بالكيل بمكيالين

كان حمو بيكا قد اتهم مجلس إدارة النقابة في الأسبوع الماضي بأن مؤدي المهرجانات الذين تم إيقافهم مثله يعملون في الخفاء بناء على علم النقابة.

كان حمو بيكا وعدد من مؤدي المهرجانات قد تم إيقافهم تماما من العمل نهاية العام الماضي بسبب مشكلات في أوراقهم وأصواتهم.

من المقرر أن يُعقد غدا اجتماع مهم داخل نقابة المهن الموسيقية على أثره سيتم تحديد موعد إجراء انتخابات نقابة الموسيقيين، وذلك بعد أن تقدم الفنان هاني شاكر باستقالته في الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضي إثر المشادة الكلامية التي حدثت بين أحمد رمضان، سكرتير نقابة الموسيقيين، وشعبة الإيقاعيين وعازف الإيقاع سعيد الأرتيست.