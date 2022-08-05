محمد فؤاد بعد مشادات في حفله: «اللي مش هيحترم نفسه يمشي».. وحمو بيكا يغادر

شهد حفل الفنان محمد فؤاد، الذي أقيم في أحد منتجعات الساحل الشمالي، وحضره مؤدي المهرجانات حمو بيكا، مشادة بين عدد من الشباب الحاضرين للحفل.

حمو بيكا يغادر حفل محمد فؤاد

وعلمت «الوطن» أن المشادة دفعت محمد فؤاد، لوقف وصلته الغنائية على المسرح، وتحدث في الميكرفون وهو في حالة انفعال شديد، قائلا: «اللي مش هيحترم نفسه يطلع بره»، وبعدها غادر حمو بيكا الحفل.

عمر كمال يغني «الحب الحقيقي» مع محمد فؤاد

وشهد الحفل ظهور مؤدي المهرجانات عمر كمال، على المسرح، وقال: «هذه اللحظة هي أسعد لحظة في عمري، وأنا من عشاق (فؤش)»، وحرص على غناء أغنية محمد فؤاد الشهيرة «الحب الحقيقي».

وكانت الشركة المنظمة قد روجت للحفل عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «هل أنت جاهز؟ الفنان محمد فؤاد سيحيي حفلًا في الساحل الشمالي الخميس المقبل 4-8-2022».

وقدم محمد فؤاد، في الحفل، عددا كبيرا من أهم وأشهر أغنياته، ومنها ابن بلد وأصيل وأصلي والحب الحقيقي، كما شارك الجمهور معه في غناء أكثر من أغنية.

يذكر أن محمد فؤاد لم يطرح هذا العام أي أغنية جديدة، إذ ما زال في مرحلة التحضيرات لألبومه الجديد الذي كان من المتوقع أن يطرح العام الماضي.