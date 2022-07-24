حمو بيكا وعمر كمال يعلنان إنهاء خلافاتهما بـ«خرزة زرقا»

كشف مؤدي المهرجانات الشهير حمو بيكا عن حل الخلافات مع الفنان عمر كمال، بعد أزمات متتالية بينهما مؤخرًا، على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا صورة عبر صفحته الخاصة ظهر فيها هو وزوجته والفنان عمر كمال، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» ووضع عليها خرزة زرقاء.

حمو بيكا وعمر كمال يعلنان الصلح

وانهالت على الصورة التي نشرها حمو بيكا، كثير من تعليقات الجمهور الذين عبروا عن فرحتهم بالصلح الذي حدث بينهم مجددا، منتظرين الأعمال الفنية التي من الممكن أن تجمعهما خلال الفترة المقبلة.

كان عمر كمال احتفل بعيد ميلاد حمو بيكا، أثناء وجوده مؤخرا في الساحل الشمالي، وقدّم له أغنية خاصة في أثناء الاحتفال به، وانتشر الفيديو الخاص بهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

تفاصيل الأزمة بين عمر كمال وحمو بيكا

كانت مشادات كلامية نشبت بين بيكا وكمال، تسببت في حدوث أزمة بينهما إذ ظهر كمال في أحد البرامج التليفزيونية، وصرح بأن بيكا ليس مطربا وإنما مؤدٍ، وهذا الأمر أزعج حمو بيكا بشكل كبير، ما جعله يشن هجوما قويا على عمر كمال من خلال فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، صرح خلاله بأنه السبب وراء المشاهدات المرتفعة التي حققتها الأغاني المشتركة بينهما.