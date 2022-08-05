«احمِ نفسك والآخرين بخطوات بسيطة».. نصائح لتجنب الحوادث على الطرق

ازداد معدل الحوادث خلال الفترة الماضية، وراح ضحيتها العديد من الأشخاص سواء على طريق أسيوط أو سوهاج الذي وقع منذ ساعات، ونتج عنه وفاة 17 شخصًا، إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل، ومن أجل تجنب تلك الوقائع، يجب الحذر عند القيادة واتباع بعض النصائح، وفي هذا الصدد، أوصت الإدارة العامة للمرور المواطنين، ضرورة اتباع بعض التعليمات نعرض أبرزها فيما يلي:

نصائح لتجنب حوادث الطرق

ونشرت الإدارة العامة للمرور في بيان لها عبر موقعها الرسمي الإلكتروني بعض النصائح والتوجيهات للمواطنين من أجل تجنب وقوع الحوادث، نعرض أبرزها فيما يلي:

1- لابد من الحفاظ على الصيانة الدورية للسيارات، وذلك تجنبًا لحدوث أعطال قد تودي بحياة الأشخاص.

2- قبل انطلاق الرحلة يجب التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل حتى لا تتعرض للحوادث خلال السفر.

3- التزم القيادة بشكل عقلاني ولا تتسارع أو تقود بدرجة جنونية لكي تحمي نفسك من أي سوء.

4- يجب عليك الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور من أجل منع انقلاب السيارة أو التعرض لحادث.

5- عند القيادة يجب عليك التركيز فيها فقط، وعدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

6- بجانب التزام السير بالسرعات المقررة عليك عدم تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

التركيز مع القيادة عند التقاطع في حالة الدوران

7- على قائد السيارة الالتزام بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرقات المختلفة عند السفر.

8- لابد من الحرص والتركيز مع القيادة عند التقاطع في حالة الدوران.

9- يجب أن تكون يقظا وأن تتوقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وأن يكون لديك سرعة بديهة وتصرف سريع في التعامل مع أي طارئ.

10- تجنب تماما تعاطي المنبهات وتعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة.