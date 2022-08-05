تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث مروري بسوهاج: بينهم أطفال

لقى شخصين مصرعهما وأصيب ثمانية آخرين، في حادث تصادم بطريق جرجا سوهاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار يفيد وجود حادث تصادم ومتوفين ومصابين بطريق المحاسنه دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

قوات الأمن تنتقل إلى موقع الحادث

وفور تلقى البلاغ إنتقلت قوات إدارة الحماية المدنية لموقع الحادث ، وتبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة المدعو «بهاء م س»، سن 35 سائق ويقيم دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بالسيارة نقل قيادة المدعو «حمودي ى م»، سن 28 عامًا سائق، ويقيم دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج متوقفه على جانب الطريق.

حصر الضحايا والمصابين

ونتج عن الحادث وفاة كل من: «سامي ع ف»، سن 35 عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا، و«أحمد ع أ»، سن 17 طالبًا، ويقيم مركز البلينا وهما من مستقلي السيارة الميكروباص.

كما أصيب كل من قائد السيارة الأولى بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وأيضًا: «هاني خ ع»، سن 21 طالب بكلية الحقوق، مصاب بجروح وكدمات بالوجه، و شقيقته «عبير خ ع»، سن 22 ربة منزل، مصابة بكدمة بالوجه و«كلثوم م ع»، سن 50 عامًا ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، و«دميانة س أ»، سن 30 عامًا، ربة منزل مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهي زوجة المتوفى الأول، ونجليها الطفل «أمير س ع»، سن 5 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والطفل «فلوباتير س ع»، سن 10 أعوام، طالب، مصاب بكدمة بالوجه وغيبوبة.

كما أصيب أيضا: «نور ع س»، سن 33 عامًا، حداد، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ونجله الطفل «كاراس ن ع» سن 10 سنوات، تلميذ مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج كانوا يستقلون السيارة الميكروباص، وقد تم نقل الجثث والمصابين لمستشفيات سوهاج الجامعي، والعام وجرجا العام.

تحرير محضر بالواقعة

وأفاد قائد السيارة الثانية والمصابين بمضمون ما تقدم، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إزالة آثار الحادث وأعاده تسيير الطريق.