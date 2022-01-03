نصائح مهمة لتجنب الحوادث في الشبورة الكثيفة على الطرق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا بتفاصيل حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة، محذّرة من انتشار شبورة كثيفة على الطرق بدءًا من اليوم وحتى السبت المقبل.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أبرز نصائح من الإدارة العامة للمرور لتجنب الحوادث على الطرق خلال انتشار الشبورة المائية الكثيفة.

نصائح لتجنب الحوادث عند القيادة أثناء الشبورة

من الأفضل تجنب قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة، ولكن إذا اضطررت للقيادة فعليك اتباع بعض الخطوات المهمة، يأتي من بينها إضاءة جميع مصابيح السيارة وخفض النور الأمامي.

- يجب على السائق الالتزام بتعليمات رجال المرور كافة، إضافة إلى تهدئة السرعة في أثناء القيادة في ظل انتشار الشبورة.

- احرص على تشغيل أنوار الانتظار في أثناء الشبورة، إضافة إلى استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تُشعر الآخرين بوجودك.

- لا تقود السيارة بسرعة فائقة، واحرص على أن تكون سرعتك منخفضة لكي تتمكن من التوقف في حال الاصطدام فجأة.

- قبل انطلاق رحلتك تأكد من تشغيل المساحات وعملها جيدًا، وقم بتشغيلها بالسيارة بصفة مستمرة.

- تجنب الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية.

- احرص على الحفاظ على مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، وسر في منتصف الطريق حتى تتجنب الاصطدام بأي سيارة تكون على جانب الطريق معطلة وأنت لا تراها.

- تجنب الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بصورة سريعة.

- إذا تعرضت سيارتك لعطل، قف بها جانب الطريق، بعيدًا تمامًا عن نهر الطريق مع تشغيل كل الأنوار.

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة

وحذرت هيئة الأرصاد من وجود شبورة مائية كثيفة، غدا الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح.