محمد دياب عن قواعد التصوير في الأماكن العامة: «بنطالب بها بقالنا سنين»

أشاد المخرج محمد دياب، بإجراءات وتوصيات وزارة السياحة تمهيدا لصدور مشروع قرار بعد العرض على مجلس الوزراء يتعلق بعدد من التوصيات والإجراءات لتنشيط السياحة لاعتمادها؛ أبرزها ما يتعلق بقواعد التصوير في الأماكن العامة، وتأثير ذلك على صناعة السينما، موضحًا: «سعيد جدا واهتمام مجلس الوزراء بذلك يعكس أهمية الخطوة؛ لأنّ هذه المشكلة كانت كبيرة بالنسبة للسينمائيين وكنا بنناهد فيه بقالنا سنين أنه يحتاج لقرار سياسي».

وأضاف دياب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة، على قناة On، أنه كأحد المخرجين له تجربة في التصوير خارج مصر بسبب تعقيد الإجراءات: «صورت صحراء مصر مرتين في الأردن والمجر»، لتعقب الحديدي: «ده شيء محزن بتصور مصر في الأردن».

التصوير استثمار وليس رفاهية

ولفت المخرج، إلى أن أحد أهم العقبات التي كانت تواجهه كمخرج في الأعمال السينمائية هو وجود الريبة والشك وقت استخراج تصريحات للتصوير، موضحًا: «حب البلد في قلوب ناس كتيرة بس مالوش علاقة بالتصوير وكثير من كبار المخرجين العالميين عاوزين يصوروا مصر الجميلة بآثارها وأركانها في الحلمية ومصر القبطية والحلمية وأماكنها الشعبية هذا هو جمال مصر والناس دي هتقرأ الجمال بتاع مصر بعين تانية».

دياب: بحب بلدي زي ما هي

وتابع: «أنا بحب بلدي زي ما هي، بقدمها وشعبيتها وكل عناصر جمالها، وأتمنى التعامل مع التصوير الأجنبي ليس كرفاهية، بل استثمار مباشر يدر على الدولة عائدا كبيرا يتجاوز الـ3 مليارات جنيه».