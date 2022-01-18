عاطل يمزق جسد صديقه بعد «قعدة مزاج».. الذراع في الزبالة والساق مدفونة بشقة مهجورة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات العثور على أجزاء آدمية لشاب في مقلب زبالة في مدينة أكتوبر، وتبيّن أن وراء تنفيذ الجريمة صديق المجني عليه.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يوم 15 يناير الجاري، بالعثور على 2 كيس بلاستيك في مكان لتجميع مخلفات القمامة، وبداخلهما أجزاء آدمية «ذراع - كف يد»، وفي اليوم التالي عُثر على أجزاء آدمية «ساقين» داخل كيس بلاستيك بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه حاصل على ليسانس، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

الصديق وراء ارتكاب الجريمة

كما توصلت التحريات، إلى وجود خلافات بين المجني عليه وزوجته، ترك على إثرها منزل الزوجية والإقامة رفقة صديقه، بدون عمل، له معلومات جنائية، بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه والمجني عليه من متعاطي المواد المخدرة، ومُنذ نحو أسبوع حال تواجدهما بالشقة بمفردهما، حدث بينهما خلاف تطور لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض «سكين» فأحدث إصابته بعدة طعنات بالصدر، فأودى بحياته.

الجاني يرشد عن باقي الجسم

وأضاف المتهم، أنه عقب تنفيذ جريمته، وضع جثة المجني عليه بدورة المياه وتركها لمدة يومين، واستأجر صاروخ حديدي وقام بتقطيعها لأجزاء، وإلقائها بأماكن متفرقة بدائرة القسم، واستولى على هاتفه المحمول، وحقيبة يده وبداخلها متعلقاته الشخصية، كما أرشد عن باقي الجسم بإحدى الشقق المهجورة بدائرة القسم.