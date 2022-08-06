«حياة كريمة» تكشف خطة سير العمل بمشروعاتها في نصر النوبة بأسوان (صور)

اعتادت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تحطيم الأرقام القياسية في الإنجازات، والذي كان شعار المرحلة، فهي مشروع الدولة العملاق، الذي جاء بتوجيهات رئاسية، لإنهاء معاناة القرى الأشد فقرًا، وتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع، من خلال تطوير ورفع كفاءة الريف المصري، وتحقيق الأهداف التنموية.

مشروعات حياة كريمة بمركز نصر النوبة

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، استكمال متابعة أعمال مشروعات المبادرة، في مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مشير إلى أن أبرزها، وحدة إسعاف قسطل، ووحدة إسعاف أبريم، والمجمع الزراعي بقرى عنيبة، مشيرة إلى جاهزيتهم للاستلام خلال الفترة المقبلة، وكذلك مشروع إنشاء الصرف الصحي بذات القرية.

مدارس ومراكز شباب

وأضافت المؤسسة: «وفي قطاع التعليم، تمت متابعة عمليات إنشاء مدرستي أرمنا الابتدائية والإعدادية والتي وصلت نسبة التنفيذ بهما إلى 95% وفي قطاع الشباب والمجتمع، تم تنفيذ 80% من مشروع تجديد مركز شباب الأمبركاب، ومشروع إنشاء سوق أبو سمبل وصلت نسبة التنفيذ به إلى 80%.

حياة كريمة

وتتواصل أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في القرى المدرجة ضمن المبادرة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمعدلات إنجاز أعلى من المخطط لها، من أجل رفع العبء عن كاهل المواطن، وتوفير الحياة الكريمة للأسر الأشد احتياجا، إذ شهدت مشروعات المبادرة تطورا كبيرا في نسب التنفيذ بجميع القرى، ويسابق جميع العاملين في مواقع العمل؛ سواء عمال أو مهندسين أو مشرفين، الزمن لإنهاء المشروعات الخدمية وفق الجدول الزمني المخصص لها بمعايير جودة خاصة وسط متابعة ميدانية مستمرة من المسؤولين والمحافظين؛ لتفقد سير العمل ونسب الإنجاز لتذليل أي صعوبات.