منسق حياة كريمة بمطروح: ضم 30 قرية جديدة للمبادرة

قال عبدالرحمن الطباخ، منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة مرسى مطروح، إن المبادرة أعلنت ضم 30 قرية جديدة، بعد استهداف 27 في المرحلة الأولى، مبينا أنه جرى التطوير في قطاعات الصحة ورصف الطرق الداخلية والوحدات الصحية، مؤكدا أن مشروعات المياه حصلت على نصيب الأسد من المشروعات، وسط إنجاز المشاريع بنسبة 100%، بإجمالي 77 مليون جنيه في أول سنة، ثم إنشاء مدارس جديدة ومراكز شباب في السنة الثانية، ووصل عدد المشروعات 35 مشروعا بـ42 مليون جنيه.

ضم قرى جديدة ضمن حياة كريمة

أضاف «الطباخ» خلال استضافته في برنامج «التاسعة »، على فضائية «الأولى» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أنه تم ضم 30 قرية مؤخرا لمبادرة حياة كريمة مع رصد الاحتياجات الخاصة بالأهالي، لاستكمال القرى المستهدفة.

مبادرات متعددة في مطروح

وأوضح منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة مرسى مطروح،، أنه تم إنشاء 134 منزلا، وتم تجديد بعضها من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين، والوحدات الصحية المختلفة، بجانب مبادرة أخرى مثل المشاركة في التصالح في مخلفات البناء، عبر الدفع عن 206 أسر غير قادرة، مع إقامة مبادرة سلامة قلبك، تحت رعاية مبادرة حياة كريمة، وسط اهتمام بالجانب المجتمعي، ومؤخرا تم توزيع أطعمة على الأسرة بإجمالي 8000 صندوق مواد غذائية، وكذلك كانت هناك مبادرة رد الجميل بعد زهور جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مباشرة.