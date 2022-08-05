تحدي القراءة العربي.. طلاب يلخصون 50 كتابا في 5 جوازات سفر

استضاف الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، طلاب اجتازوا المرحلة الأولى من تحدي القراءة العربي.

قالت شدوى أمير، طالبة بالصف الثاني الثانوي والأولى على الجمهورية في الدقهلية، إن حبها للقراءة فطري لم يدفعها أحد لذلك، فكانت تنبهر بالحروف وقراءة الكلمة منذ سن صغير، وإعادة فهم معناها بشكل جديد، كما أنها بدأت في قراءة القرآن الكريم في سن مبكرة، «أول ما بدأت أتكلم بدأت بالقرآن الكريم».

الحروف العربية أبهرتها منذ الصغر

وعن شروط مسابقة تحدي القراءة العربي، قالت إن الشرط الأول والأساسي هو قراءة 50 كتابا وتلخيصها في جوازات السفر الخمسة التي يوفرها تحدي القراءة العربي، كل جواز يلخص بهم 10 كتب، ومن ضمن الشروط تنوع الكتب في مجالات متنوعة.

ولفتت إلى أن هناك تدرج في التصفيات، فهناك تصفية على مستوى المدرسة، ثم الإدارة ثم المحافظة ثم على مستوى الجمهورية.

وأفادت بأنها شاركت عدة مرات في تحدي القراءة العربي، فشاركت بالدورة الرابعة التي أقيمت في عام، 2019 وحصلت على المركز التاسع على مستوى الجمهورية، وبالدورة الخامسة كانت من المفترض خوضها على مستوى الجمهورية، ولكن بسبب فيروس كورونا فطلبوا واحد فقط من المحافظة ولم تكن هي.

القرآن الكريم أفضل مصدر لتعلم اللغة

وأوضحت أنها شاركت في هذه الدورة بالإكراه، فلم تكن ترغب بالمشاركة نظرا لإصابتها باكتئاب، «حصلي ضغوط، وتغيير في أنظمة الثانوية العامة، ضغوط خليت قيمتي تقل في نظري ولكن المسؤولين في الإدارة التعليمية والمدرسة أصروا على مشاركتي فأصبح عندي حماس كبير فكانوا خير سند».

من جانبه قال يوسف محمود عبدالرحيم، طالب بالصف الثاني الإعدادي والسابع على الجمهورية، إن والده زرع فيه حب القراءة، وشجعه منذ الصغر لقراءة القرآن الكريم، واصفا بأنه أفضل المصادر لتعلم اللغة العربية، متابعا: «تعلمك للغة العربية من القرآن الكريم بمثابة مكسب كبير لأي شخص وكنز كبير، فبدأ قراءته وهو في سن 7 سنوات».