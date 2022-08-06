سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-8-2022 في محلات الصاغة

يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار المعدن الأصفر، وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم خاصة بعد الانخفاض الذي سبقه ارتفاع في محلات الصاغة، نظرًا لاضطراب مؤشر المعدن الأصفر بسبب العوامل العالمية.

أسعار الذهب اليوم

وفي إطار تذبذب أسعار المعدن الأصفر في الأسواق، ترصد «الوطن» في إطار ما يقدمه للقارئ من خدمات على مدار اليوم، أسعار الذهب اليوم، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة والجنيه الذهب، سواء في محلات الصاغة او أسواق المال، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

اليوم السبت الموافق 6 أغسطس، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1060 جنيهًا للبيع، ووصل إلى 1070 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 6 أغسطس، بين 909 جنيهات للبيع، و917 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1211 جنيهًا للبيع، ونحو 1223 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم السبت 6 أغسطس، نحو 8560 جنيهًا للشراء، 8480 جنيهًا للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم السبت 6 أغسطس، بين 1.211.429 جنيهًا لعمليات البيع، و1.222.857 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم السبت الموافق 6 أغسطس، نحو 1.091 جنيه، بما يعادل 57.04 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18، نحو 818.57 جنيه وبهذا يعادل 42.78 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم السبت، من عيار 21، نحو 955.01 جنيه، أي ما يعادل 49.91 دولار.

وسجل سعر الجنيه الذهب 7.640 جنيها، بما يعادل 399.30 دولار.