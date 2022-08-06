مشروعات حياة كريمة تضيء القرى بقنا.. مدارس جديدة ومجمعات خدمية وملاعب (صور)

نال مركز دشنا بمحافظة قنا نصيبًا كبيرًا من المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة، والتي تهدف في المقام الأول تطوير مستوى الحياة بقرى الريف المصري على مستوى الدولة، فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطن المصري من أجل تحقيق التنمية الشاملة، بالإضافة إلى توفير خدمات لائقة وتوفير الحياة الكريمة لهم، في شتى المجالات.

أعمال «حياة كريمة» في دشنا بمحافظة قنا

وكشفت مبادرة حياة كريمة، نسب الانتهاء من أعمال المبادرة في مركز دشنا بمحافظة قنا، إذ تحقق عديد من الإنجازات في شتى القطاعات، في إطار خطة العمل الموضوعة التي يتم تطبيقها على أرض الواقع ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنه العمل ما زال متواصلا في المحافظة، وباقي محافظات الجمهورية من أجل استكمال خطة البناء والتنمية الشاملة.

تطوير قطاع التعليم

وتابعت المؤسسة أن المشروعات تتم في أكتر من قطاع، كالتعليم، إذ تم الانتهاء من بناء جناح جديد وسور لمدرسة السلام الإعدادية المشتركة، فضلا عن صيانة ورفع كفاءة مدرسة الوحدة المجمعة بفاو قبلي، مدرسة الحسيني، مدرسة العزبي ومدرسة فاو قبلي الثانوية والابتدائية وفاو الإعدادية، مدرسة سيدي إبراهيم، بالإضافة إلى مدرسة الحمامدة.

الانتهاء من مجمع الخدمات

وأضافت، أنه في قطاع الخدمات الحكومية تم تسليم مجمع خدمات المواطنين، مشيرة إلى تجديد المبنى الإداري لفاو قبلي وإنشاء ملعب نجيل إذ انتهت 95%؜ من أعمال تنفيذه، وذلك في قطاع الشباب والرياضة.