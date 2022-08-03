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9 ملايين جنيه تكلفة إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الحواتكة في أسيوط

كتب:

سويفي رشدي
02:30 م | الأربعاء 03 أغسطس 2022
محافظ أسيوط اللواء عصام سعد يتفقد مركز خدمة المواطنين

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد يتفقد مركز خدمة المواطنين

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عددًا من المشروعات بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط، التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تكلفة مجمع خدمات المواطنين بقرية الحواتكة

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط الذى يبلغ تكلفته الإجمالية 9 ملايين و200 ألف جنيه تقريبًا للاطمئنان على معدلات ومراحل التنفيذً، وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الذي يتكون من 3 طوابق، واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة المنفذة للمشروع الذي يحتوي على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي؛ لخدمة أهالي القرية والتجمعات المجاورة تسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة.

كما تفقد «سعد» أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية «النموذج الزراعي 2» بقرية الحواتكة الكائن بجوار مجمع الخدمات، وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى، الذي يجري تنفيذه وفقًا للمخطط له بحيث يتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي.

شكاوى المواطنين وطلباتهم

واستمع المحافظ لشكاوى المواطنين وطلباتهم، مؤكدًا تقديم لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات وتقديمها بشكل لائق ومناسب للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، موجهًا رئيس المركز بدراسة وتذليل تلك الشكاوى والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن فضلًا عن التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في وضع حلول عاجلة لشكاوى المواطنين.

متابعه المستمرة لتنفيذ المشروعات

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات من خلال جولاته الميدانية لتذليل التحديات التي قد تواجه التنفيذ وزيادة معدلات الإنجاز، لافتًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المقررة وتوجيهاته المستمرة بتلبية طلبات المواطنين وتوفير الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد إنشاء وتنفيذ 35 مجمع خدمات بتكلفة اجمالية تعدت 384 مليون جنيه.

تطوير الريف المصري

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بقلم سويفي رشدي