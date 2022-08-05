«كرم» مات قبل فرحه بشهر.. حاول ينقذ ضحايا بالوعة الصرف الصحي بالمنوفية

كان يستعد لزفافه والذي كان مقررا له الشهر المقبل، وأثناء عودته من العمل في الساعات الأولى من صباح اليوم سمع صرخات السيدات منتشرة في جميع أنحاء قريته «لبيشة» التابعة لمركز أشمون في المنوفية، فقرر بشهامته المعتادة مساعدة الأهالي لإنقاذ حياة أول الضحايا ولكنه توفي معهم داخل بالوعة الصرف الصحي التي ابتلعت 5 من خيرة الشباب وتسببت في ألم شديد بين أهالي القرية ومركز أشمون.

مات قبل فرحه بشهر داخل بالوعة صرف صحي

«كرم محمد كرم» أحد ضحايا واقعة بالوعة الصرف الصحي في قرية لبيشة بالمنوفية، توفي قبل حفل زفافه بشهر واحد، وأطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «عريس الجنة»، والذي لم يتعدَ عامه الـ 24، وأكد عدد من الأهالي أنه كان عائدا من عمله ولم يتردد لحظة في محاولة إنقاذ حياة الآخرين إلا أنه توفي معهم.

تفاصيل مصرع 5 أشخاص في بالوعة صرف صحي بالمنوفية

وقال عدد من أهالي القرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الضحية الأولى التي توفيت في بالوعة الصرف الصحي كان هو محمد شوقي، وبعد صراخ السيدات لاستغاثته بمن في الخارج، نزل الأربعة الباقون واحدا خلف الآخر لمحاولة إنقاذ حياة من قبله ولكنهم فارقوا جميعا الحياة، وسط حالة منذ الذهول والصدمة من جميع أهالي القرية الذين شيعوا الجثامين إلى مثواها الأخير وسط حالة من الحزن الشديد وانهيار أسر الضحايا.

كان اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع 5 أشخاص في قرية لبيشة وهم «كرم.م.ك»، 24 عاما، و«كريم.ش.ا»، 26 عاما، و«محمود.ف.ا» 27 عاما، و«محمد.ش.ع»، 31 عاما، و«عزت.ع.ع» 36 عاما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.