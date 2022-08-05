محمد شوقي أول ضحايا واقعة بالوعة المنوفية.. «احتفل بسبوع ابنه منذ أيام»

واقعة مأساوية تقشعر لها الأبدان شهدتها قرية لبيشة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر مصرع 5 شباب في بالوعة صرف صحي، حيث سقط الشاب الأول ويعمل حلاقا ولم يستطع الخروج وتعالت أصوات السيدات بالصراخ فحاول شاب آخر إنقاذه فسقط ولم يخرج أيضا وظل الوضع هكذا حتى وصل عدد الضحايا 5 شباب.

قصة أول ضحايا حادث بالوعة الصرف في المنوفية

كان محمد شوقي أول الضحايا الذين لقوا مصرعهم في بالوعة الصرف الصحي، يحتفل بـ«سبوع» ابنه الأسبوع الماضي وسط زوجته وأبنائه، حيث يشهد أهالي قرية لبيشة أن المتوفى كان حسن الخلق والسمعة والطيبة وعدم إيذاء الغير، مؤكدين أنه كان يعمل حلاقا وكان حسن المعاملة مع الشباب لذا فإن جميع الشباب يحترمونه سواء كان صغيرا أو كبيرا.

بالانتقال والفحص تبين أن الشباب الذين لقوا مصرعهم في بالوعة صرف صحي سقطوا نتيجة اختناق بالغاز السام بعد نزولهم، بالإضافة إلى وجود نقص كبير في الأكسجين، ما عجل في مصرعهم عقب نزولهم واحدا تلو الآخرء وسط صراخ وبكاء أهالي الشباب الذين وقفوا مكتوفي الأيدي أثناء مصرعهم.

تشييع جثامين ضحايا بالوعة الصرف في المنوفية

وشيع الآلاف من أهالي قرية لبيشة التابعة لمركز أشمون وكذا القرى المجاورة جثامين الضحايا الـ5 إلى مثواهم الأخير، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد على مفارقة هؤلاء الشباب في يوم واحد، خصوصا أن الشباب معروف عنها الطيبة والخلق وراحوا ضحايا لشهامتهم في إنقاذ بعض في مشهد درامي، ما أدى إلى اكتساب هؤلاء الشباب احترام وتقدير كل أبناء المنوفية.