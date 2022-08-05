تفاصيل مصرع 5 أشخاص في بالوعة صرف صحي بالمنوفية.. «ماتوا خنقا»

كشف مصدر أمني تفاصيل مصرع 5 أشخاص في بالوعة صرف صحي بقرية لبيشة التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، موضحا أن الواقعة بدأت عندما حاول أحد الشباب تسليك بلاعة أمام منزله في القرية، واستغاث بالأهالي لإنقاذه من الموت، فحاول 4 أشخاص إنقاذ حياته، ولكنهم فارقوا الحياة جميعا.

ضحايا بلاعة الصرف الصحي ماتوا نتيجة الاختناق

وأضاف المصدر الأمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الوفاة نتيجة الاختناق داخل بلاعة الصرف الصحي، مشيرا إلى أن تقرير مفتش الصحة أشار إلى أن سبب الوفاة هو الاختناق بالغاز داخل البلاعة، نافيا أن يكون السبب هو الغرق داخل بلاعة الصرف الصحي بقرية لبيشة التابعة لمركز أشمون في المنوفية.

تشييع جثمان ضحايا بلاعة الصرف الصحي بأشمون

وشيع قبل قليل، أهالي قرية لبيشة التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، جثمان ضحايا بالوعة الصرف الصحي إلى مثواهم الأخير، وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية وانهيار أسرة الشباب المتوفين، وصراخ السيدات اللاتي خرجن خلف الجنازة لوداع أبنائهن، وجاءت أسماء الضحايا «كرم.م.ك»، 24 سنة، و«كريم.ش.ا»، 26 سنة، و«محمود.ف.ا»، 27 سنة، و«محمد.ش.ع»، 31 سنة، و«عزت.ع.ع»، 36 سنة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع 5 أشخاص في قرية لبيشة، وجرى استخراج الجثامين الخمسة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.