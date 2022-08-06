أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، اليوم، وذلك بعد أن اعتمدها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، حيث سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة صباح اليوم، وتحديدا في الساعة العاشرة صباحا في الشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، ومن ثم إعلانها لجموع الطلاب.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد ساعات

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد ساعات، وتحديدا في الساعة العاشرة صباحا، حيث سيعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، من خلال النسبة المئوية للنجاح، وقائمة أوائل الثانوية العامة، وعقوبات الطلاب الغشاشين، وشرح نظام التقييم الجديد، ومستويات الطلاب من خلال النسب المئوية.

نتيجة الثانوية العامة 2022 مبشرة

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 مبشرة، وأن كل طالب حصل على درجاته المستحقة، وأن جميع الطلاب الغشاشين تم توقيع عقوبات رادعة عليهم، وسيعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم عقوباتهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مشيراً إلى أنه لا يمكن مساواة الطلاب المجتهدين بآخرين غشاشين، موضحاً أن أعمال تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس تمت بصورة منضبطة داخل الكنترول الرئيسي، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ستكون متاحة لجموع الطلاب بعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة بنحو ساعتين، لافتاً إلى أن الوزارة عملت على قدم وساق لتجهيز وإعداد النتيجة في شكلها النهائي دون حدوث أي معوقات أو مشكلات، منوهاً إلى أن جميع أعمال نتيجة الثانوية العامة تمت بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء، وعدم تعرض أي طالب للظلم.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع «الوطن»

وحدد موقع «الوطن» رابطاً سهلا لحصول الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من هنا http://natega.elwatannews.com