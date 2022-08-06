بدء العد التنازلي.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

تقدم جريدة الوطن خلال الساعات القادمة لمتابعيها من أولياء أمور وأسر وطلاب الثانوية العامة النتيجة كاملة عبر موقع الوطن، حيث تقدم الوطن نتيجة الثانوية العامة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بشكل مجاني بالكامل وبطريقة سهلة وسلسة والتي ستظهر رسميًا خلال الساعات القادمة، فور إعلان ظهورها، وذلك بعدما خاض الطلاب الامتحانات بالنظام الجديد للعام الثاني على التوالي باستخدام نظام البابل شيت.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وخاضت وزارة التربية والتعليم تحدٍ كبير لتطوير نظام التعليم المصري بالكامل وإقرار نظام جديد للثانوية العامة، طبقًا لنماذج الأسئلة الجديدة والتصحيح الإلكتروني بالكامل دون تدخل العنصر البشري، حيث امتحن خلاله الطلاب عام 2021 وهذا العام أيضًا، حيث ينتظر الطلاب خلال ساعات قليلة نتيجة الثانوية العامة 2022

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

تقدم لكم جريدة الوطن عبر موقعها الرسمي النتيجة بشكل مجاني، وبطريقة سهلة وسلسة باستخدام الاسم ورقم الجلوس، وذلك فور ظهورها وذلك عبر موقع natega.elwatannews.com ويمكنك التسجيل الآن للحصول على النتيجة فور ظهورها خلال ساعات قليلة.

نتيجة الثانوية العامة

وبعد ظهورها نتيجة الثانوية العامة تنتهي أول مرحلة من مراحل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في الدور الأول، وتبدأ بعدها مرحلة التنسيق الإلكتروني والتقدم للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وأيضًا سيتمكن الطلاب من تقديم طلبات التظلم.

نظام جديد للتعليم

وحظيت الامتحانات هذا العام بنظام التصحيح الإلكتروني للأسئلة، عن طريق نظام البابل شيت، حيث أجريت امتحانات الثانوية العامة بنظام أسئلة الاختيار من متعدد والذي يعتمد علي الفهم والتحليل وفهم مخرجات التعليم وليس الحفظ والتلقين طبقا لنظام التعليم الجديد.

وأجاب الطلاب عبر نظام البابل شيت، حيث لا يتدخل أي عنصر بشري في عملية التصحيح، مطلقًا ويتم تصحيح نتيجة الثانوية العامة 2022 بالكامل باستخدام الحاسب الآلي.