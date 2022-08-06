ساعات ويعلن عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر

يبحث أولياء أمور وأسر طلاب الثانوية العامة الآن عن نتيجة الثانوية العامة، والتي تقدمها لكم جريدة الوطن عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بشكل مجاني بالكامل وبطريقة سهلة وسلسة وستظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 رسميًا خلال ساعات قليلة، بعدما خاض الطلاب امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد للعام الثاني على التوالي.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وستظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 بعدما خاض الطلاب امتحانات الثانوية العامة باستخدام نظام البابل شيت، وأيضًا طبقًا لنماذج الأسئلة الجديدة والتصحيح الإلكتروني بالكامل دون تدخل العنصر البشري، حيث خاضت وزارة التربية والتعليم تحدٍ كبير من أجل تطوير نظام التعليم المصري وإقرار نظام جديد للثانوية العامة امتحن خلاله الطلاب عام 2021 وهذا العام أيضًا.

واعتادت جريدة الوطن، دائمًا أن تقدم لكم عبر موقعها الرسمي النتيجة بشكل مجاني وفور ظهورها وذلك عبر الدخول إلى الموقع natega.elwatannews.com ويمكنك التسجيل الآن للحصول على النتيجة فور ظهورها باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة

وبظهور النتيجة تنتهي أول مرحلة من مراحل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ويستعد طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي لمرحلة التنسيق والتقدم للجامعات.

التصحيح دون تدخل بشري

وخاض الطلاب الامتحانات هذا العام وتم تصحيحه بنظام التصحيح الإلكتروني للأسئلة، في ثاني سنوات إجراء امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد، حيث واجه الطلاب في الامتحان أسئلة الاختيار من متعدد والذي يعتمد على الفهم والتحليل وفهم مخرجات التعليم وليس الحفظ والتلقين طبقا لنظام التعليم الجديد، وبعدها أجاب الطلاب الإجابات في البابل شيت، دون أي يتدخل أي عنصر بشري في عملية التصحيح، وتظهر النتيجة عبر موقع الوطن من خلال الضغط هنا.