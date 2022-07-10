الاحتلال يداهم حارة بـ«الخليل».. و«بن زايد» يخصص 25 مليون دولار لدعم فلسطين

شهدت الساحة الفلسطينية، عدد من الأحداث البارزة خلال الساعات القليلة الماضية، بينها مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، حارة جابر شرق مدينة الخليل، بعد اعتداء مستوطنون إسرائيليون على منازل الفلسطينيين في شرقي الخليل، فيما أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق سفارة «تل أبيب» في إريتريا.

وأصيب عدد من الفلسطينيين باختناق مساء أمس السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز في حارة جابر شرق مدينة الخليل الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.

وهاجم عددا من مستوطني «كريات أربع» المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل، المنازل ورشقوهم بالحجارة، وداهمت قوات الاحتلال المنطقة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه الفلسطينيين الذين حاولوا صد المستوطنين.

الرئيس الفلسطيني: خطوات إسرائيل في المجالين الاقتصادي والمدني لا طائل فيها

وقال مسؤول فلسطيني، إنّ لقاء جمع رئيس الدولة، محمود عباس ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، أمس الأول الجمعة، في «رام الله» لم يحرز أي تقدم، مضيفا لإذاعة «كان» الإسرائيلية، أنّ اللقاء بين الجانبين لم يكن سيئا.

وأشار عباس خلال الاجتماع، إلى أنّ خطوات إسرائيل في المجالين الاقتصادي والمدني، لا طائل فيها في ظل غياب مسار سياسي.

وفي وقت سابق، أعلن وزير جيش الاحتلال، أنّه ناقش مع رئيس دولة فلسطين، التحديات الأمنية والمدنية في المنطقة، وتعقيدات الفترة المقبلة في إسرائيل. وأجرى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، محادثة هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، للمرة الأولى منذ توليه منصب رئيس الحكومة.

وناقش الجانبان الحاجة إلى تعزيز وتعميق التعاون والعلاقات، وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقبلة، والتحديات والفرص الإقليمية.

«لابيد» يوافق على فتح سفارة لـ الاحتلال في موزمبيق

وأكدت مصادر إسرائيلية، أمس السبت، أنّ رئيس حكومة الاحتلال، وزير الخارجية، يائير لابيد، وافق مؤخرا على إغلاق سفارة «تل أبيب» في إريتريا وفتح سفارة في موزمبيق بدلا منها، فيما زعمت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، أنّ المتحدث باسم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أكد أنّ حكومة بلاده ستجري مشاورات مع أعضاء البرلمان وجهات أخرى، بشأن مسألة «التطبيع» مع إسرائيل.

بدوره، وجّه الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى «المقاصد» الفلسطيني في القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأظهر استطلاع جديد أجراه مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، المعروف باسم «كير»، أنّ القضية الفلسطينية هي أكثر ما يشغل مسلمي الولايات المتحدة الأمريكية، في القضايا الدولية، فيما نصفهم لا يوافقون على سياسات إدارة بايدن الحالية.

وكشف الاستطلاع، عن أنّ نحو 49% من المسلمين لا يوافقون على أداء الرئيس الأمريكي، بينما يوافق على سياساته 28% فقط.

«طهران» لديها ما يكفي من «اليورانيوم المخصب» لإنتاج قنبلة أو أكثر

بدورها، أوضحت قناة الـ 12 الإسرائيلية، أنّ «تل أبيب» تخلت عن هدفها بالإضرار بقدرات إيران في تخصيب اليورانيوم، بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنّ «طهران» بدأت استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة بمنشأة «فوردو»، وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنّ السلطات الإيرانية لديها ما يكفي من «اليورانيوم المخصب» لإنتاج قنبلة واحدة أو أكثر.