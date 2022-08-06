يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عبر محرك البحث جوجل لمعرفة طريقة حساب النسبة المئوية للمجموع الكلي للطالب الذي أدى امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري 2022، خاصة بعد قيام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مساء أمس الجمعة 5 أغسطس باعتمادها، معلنا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 والمقرر ظهورها في الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 6 أغسطس 2022.

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على طريقة حساب النسبة المئوية للمجموع

وفي صباح اليوم السبت سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وتحديدا في الساعة العاشرة صباحا، ولذلك يقدم موقع الوطن خدمة للطلاب ولأولياء الأمور لمعرفة طريقة حساب النسبة المئوية للمجموع، من خلال الخطوات التالية:

1- ضرب المجموع الحاصل عليه الطالب في نتيجة الثانوية العامة 2022 في الرقم 100 .

2- يتم قسمة الرقم الناتج على 410 وهو المجموع الكلي للثانوية العامة.

3- يظهر للطالب النسبة المئوية لمجموعة في نتيجة الثانوية العامة 2022.

تجدر الإشارة إلى أن كل واحد في المائة يساوي 4.25 درجة من درجات الطالب في نتيجة الثانوية العامة، ولذلك يتم حساب النسبة المئوية لمجموع الطالب الذي حصل عليه في كل المواد من خلال ضرب المجموع في الرقم 100 وقسمته على المجموع الكلي 410 لتظهر النسبة المئوية لمجموع الطالب الذي أدى امتحانات الثانوية العامة 2022.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

ويتيح موقع الوطن من خلال رابط natega.elwatannews.com الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، مساء اليوم الجمعة 5 أغسطس، والذي أعلن عن أن النتيجة وأسماء أوائل الثانوية العامة 2022، وكل التفاصيل والإحصائيات الخاصة بنسبة النجاح في الثانوية العام للعام الجاري 2022 ستتم في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 6 أغسطس 2022، على صفحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.