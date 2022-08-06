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نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. متاحة بعد ساعات من الآن

كتب:

أحمد حامد دياب
05:31 ص | السبت 06 أغسطس 2022
نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

ينتظر أولياء أمور وأسر وطلاب الثانوية العامة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ستظهر التنيجة خلال ساعات، بعد أن أدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد، في ثاني سنوات آداء الامتحان، طبقًا للنظام الجديد، وذلك بعدما طورت مصر نظام التعليم الثانوي وأصبحت امتحانات الثانوية العامة تهتم بقياس درجة الفهم والاستيعاب ولا تعتمد على الحفظ والتلقين.

ظهور نتيجة الثانوية العامة

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، مراحل ظهور نتيجة الثانوية العامة، حيث أنه فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني بدأت بعدها مباشرة مرحلة التجميع والرصد النهائي للنتيجة وتطبيق كل قواعد المراجعة النهائية، حيث شهدت تصحيح الامتحانات عمليات مراجعة دقيقة أكثر من مرة.

موقع نتيجة الثانوية العامة

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عبر موقع جريدة الوطن عبر الرابط التالي: natega.elwatannews.com

وكشف المصدر أن كل أوراق البابل شيت شهدت مراجعتها ومقارنتها بأكواد الطلاب وأرقام جلوسهم، لتطبيق كل معايير الدقة والسلامة في عملية التصحيح الإلكتروني، لتخرج نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022.

نتائج الثانوية العامة

وتحدث المصدر عن نتيجة الثانوية العامة 2022 هذه السنة، مؤكدًا أنها ستكون قريبة إلى حد بعيد، من نتيجة العام الدراسي الماضي، مشددًا على أن هذا لا يعني ارتفاع نسبة الرسوب، وأن الأمر يرتبط بأن النتيجة كشفت الوجه الحقيقي لمستوى الطلاب المتناغمين مع نظام التقييم الجديد في الثانوية العامة، لافتًا إلى أن هذا في حد ذاته شيء مطمئن يعكس وجود تفاعل إيجابي من الطلاب مع مسألة تطوير سبل التقييم.

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بقلم أحمد حامد دياب