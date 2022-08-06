ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوطن

يبحث الكثيرون عن نتيجة الثانوية العامة 2022 وتقدم لكم جريدة الوطن عبر موقعها الإلكتروني بشكل مجاني بالكامل وبطريقة سهلة وتظهر نتيجة الثانوية العامة رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة، حيث خاض الطلاب امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد للعام الثاني على التوالي، وامتحن الطلاب بنظام البابل شيت، وتم تصحيح الامتحان بطريقة الكترونية بالكامل.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وأجاب الطلاب على الامتحان، طبقًا لنماذج الأسئلة الجديدة والتصحيح الإلكتروني بالكامل دون تدخل العنصر البشري وستظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال الساعات القادمة.

نتيجة الثانوية العامة

وستظهر نتيجة الثانوية العامة بعدما خاضت وزارة التربية والتعليم تحدٍ كبير من أجل تطوير نظام التعليم المصري وإقرار نظام جديد للثانوية العامة بدأ عام 2021، واستمر هذا العام للمرة الثانية على التوالي، وخاض الطلاب الامتحانات بنظام البابل شيت ونظام الأسئلة والاختيار من متعدد غيرها من الأنظمة التي تقيس درجات الفهم.

موقع نتيجة الثانوية العامة

وقتدم جريدة الوطن عبر موقعها الرسمي النتيجة مجانًا وفور ظهورها وذلك عبر الموقع natega.elwatannews.com ويمكنك التسجيل بالاسم ورقم الجلوس الآن للحصول على النتيجة فور ظهورها.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، سيبدأ الطلاب في مرحلة التنسيق بينما يعيد الطلاب امتحان بعض مواد الدور الثاني، وتبدأ مرحلة التنسيق والتقدم للجامعات وأيضًا طلبات التظلم التي يقدمها الطلاب للاعتراض على النتيجة والتي تم تصحيحها الكترونيا بشكل كامل، حيث لم يتدخل العنصر البشري مطلقًا في تصحيح ورق الاجابة ولم يتدخل المصححين في تصحيح مثل النظام السابق.