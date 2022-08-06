انطلاق مبادرة «صيفك أحلى» في العريش.. والمحافظة: لإسعاد أهالي سيناء

انطلقت مبادرة «صيفك أحلى» التي يرعاها محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، عصر اليوم السبت، على شاطئ بحر العريش من خلال إطلاق عدة مهرجانات منها «الطائرات الورقية».

من جانبه، قال علاء عطوة مدير العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مهرجان الطائرات الورقية يعد من المهرجانات العالمية، ويقام على شاطئ العريش ليستمتع المصطافون بأجوائه.

المبادرة تضم العديد من الفاعليات والعروض

وأضاف مدير العلاقات العامة بالديوان العام، أن المبادرة تضم أيضًا العديد من الفاعليات، وأن هناك أيضا كرة شاطئية، ومعسكر جوالة وعروض فنية، وكاراتيه للكبار والصغار أمام قرية غرناطة بساحل بحر العريش.

جوائز مالية للفائزين في المسابقة

وأشار «عطوة»، إلى أن هناك جوائز مالية قيمة للمشاركين، داعيًا أصحاب المواهب والعروض سرعة التقدم، وذلك لإضفاء نوع من البهجة والسرور على أهالي سيناء من الكبار والصغار.

مجلس مدينة العريش يقوم بإصلاح أعمدة الإنارة

على صعيد آخر، واصل مجلس مدينة العريش عملية النظافة، استعدادا لهذا الحدث الكبير بالعمل على تنظيف منطقة الشاطئ قبالة غرناطة، والعمل على إزالة الرمال وأكوام القمامة من المكان، والعمل على إصلاح البلدورات الخاصة بالكورنيش وألسنة الشاطئ بالطريق المقابل لسد الوادي والكورنيش، بجانب إصلاح أعمدة الإنارة وإزالة أكوام الرمال الخاصة بالطريق المؤدي الى غرناطة وإزالة المخلفات.