إنقاذ فتاتين من الغرق في بحر العريش.. «جرفهما التيار للداخل»

تمكنت فرق الإنقاذ البحري بمساعدة شباب حي أبو صقل بوسط العريش، من إنقاذ فتاتين من الغرق المحقق، بعد أن جرفهما التيار داخل المياه، وذلك لوجود تيارات هوائية خلف منطقة الأمواج بساحل البحر.

وقال محمد أحمد، من أهالي أبو صقل بالعريش، لـ«الوطن»، إنه تم إنقاذ فتاتين بعد أن جرفهما التيار إلى منطقة الدوامات خلف الأمواج بساحل حي أبو صقل القريب من منطقة وسط العريش.

إنقاذ فتاتين من الغرق في العريش

وتمكن 6 من شباب أبو صقل وفرق الإنقاذ البحري، من سحب الفتاتين إلى الشاطئ بعد أن جرفهما التيار البحري خلف الأمواج لمسافة قدرت بنحو 50 مترا، وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام.

وأكد مصدر طبي أن مستشفى العريش العام استقبل كلا من «هاجر أيمن محمد»، 19 عاما، ووصفت حالتها بالمستقرة، و«نسمة فرحان سلامة»، 13 عاما، ووصفت حالتها بغير المستقرة، ويجري إجراء الإسعافات الأولية لهما داخل المستشفى بعد تكثيف جرعة العلاج والإجراءات الطبية المتبعة لحالات الغرق ودخول المياه للجهاز التنفسي والرئتين.

وكان قد قام الأهالي بالاتصال بمرفق الإسعاف، والذي بدوره أرسل سيارتي إسعاف مجهزة بأجهزة أكسجين، لإنقاذ الحالتين قبل نقلهما للمستشفى بعد عمل الإسعافات الأولية.

الإنقاذ البحري يناشد الأهالي بتوخي الحذر

وناشد فريق الإنقاذ البحري، أهالي العريش، بأخذ الحيطة والحذر وعدم الدخول إلى العمق بساحل مدينة العريش لوجود تيارات وتقلبات مناخية بين الحين والآخر.