شمال سيناء تعلن بدء مهرجان «الطائرات الورقية» على شاطئ بحر العريش

أعلن ديوان عام محافظة شمال سيناء في بيان له، أن السبت القادم سوف يقام مهرجان الطائرات الورقية على شاطئ العريش.

وقال علاء عطوة، مدير العلاقات العام بديوان عام المحافظةن في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المهرجان يعد من المهرجانات العالمية، وسوف يقام على شاطئ العريش يوم السبت القادم، الساعة الثالثة عصرا

المهرجان يضم العديد من الفاعليات والعروض

وأضاف مدير العلاقات العامة بالديوان العام أن المهرجان يضم أيضا العديد من الفاعليات، وأن هناك أيضا كرة شاطئية، ومعسكر جوالة وعروض فنية، كاراتية للكبار والصغار، وأن التجمع سوف يكون أمام قرية غرناطة بساحل بحر العريش.

جوائز مالية للفائزين في المسابقة

وأشار «عطوة» إلى أن هناك جوائز مالية قيمة للمشاركين، داعيا أصحاب المواهب والعروض سرعة التقدم، وذلك لإضفاء نوع من البهجة والسرور على أهالي سيناء من الكبار والصغار، والرجال والنساء.

مجلس مدينة العريش يقوم بإصلاح أعمدة الإنارة

وأستعد مجلس مدينة العريش لهذا الحدث الكبير بالعمل على تنظيف منطقة الشاطئ قبالة غرناطة، والعمل على إزالة الرمال وأكوام القمامة من المكان، والعمل على إصلاح البلدورات الخاصة بالكورنيش وألسنة الشاطئ.

وقال قسم العلاقات العامة بمجلس مدينة العريش في بيان له إنه تم إصلاح أعمدة الإنارة وإزالة أكوام الرمال الخاصة بالطريق المؤدي إلى غرناطة، وتنظيف الكورنيش، وإزالة المخلفات.

ودعا البيان الأهالي من سكان تلك المناطق ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة والمحافظة على الممتلكات بالمكان، والعمل على رقي وتقدم المنطقة.

جاء هذا بتعليمات من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذي أكد فى تصريح سابق له أن هناك العديد من الامتيازات لأهالي المحافظة، على جميع المستويات، سواء الخدمية أو الترفيهية.