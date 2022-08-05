طور سيناء تتجمل استعدادا لقمة المناخ.. مشروعات جديدة وحملات نظافة (صور)

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن مدينة طور سيناء عاصمة المحافظة تشهد تطورا كبيرا استعدادا لقمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه تقرر افتتاح مشروعات بالطور قبل القمة لتشمل عمليات التطوير عدة مدن ولا تقتصر على شرم الشيخ فقط.

التطوير يشمل كل مدن جنوب سيناء

أضاف «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التطوير يشمل كل المدن وليس مقصور على مدينة واحدة فقط، وأشار إلى أن جنوب سيناء في عام 2023 سوف تكون محافظة جديدة بمعنى الكلمة.

أكد اللواء خالد فودة على أنه يجري رفع كفاءة وتطوير طريق المحافظة الرابط بين البنوك وديوان عام المحافظة بطول 1.5 كيلو متر، ليصبح مزدوج باتجاهين وكل اتجاه 3 حارات.

أضاف محافظ جنوب سيناء أن طريق الطور الجبيل جرى الانتهاء منه، ووضع الطبقة السطحية «الأسفلت» لتصبح الطرق كافة جديدة بالكامل، مشيرا إلى أن مجلس مدينة الطور برئاسة العميد هاني رضا رئيس مجلس المدينة يقوم بحملات نظافة وتطهير يوميا للأحياء ورفع المخلفات من جميع المناطق، كما تم رصد مبلغ 250 مليون جنيه لعملية التطوير.

تخصيص قطعة أرض لإقامة جراج متكامل

قال «فودة» إنه جرى تخصيص قطعة أرض خلف مقصد العائلة، لإقامة جراج متكامل للسيارات بعيدا عن الطريق، مضيفا أن مجلس مدينة الطور قام بعمل حملة لتطهير مجرى السيل بقرية الوادي.

وتابع المحافظ تنفيذ خزانات المياه في قريتي الوادي والجبيل، موضحا أن موعد الانتهاء منهما الشهر المقبل، مشيرا إلى أن المدينة تشهد حملات مكثفة لصيانة أعمدة الإنارة والشواطئ العامة لخدمة الأهالي.

وأشار المحافظ إلى تسلم عدد من التجمعات التنموية بالمحافظة، والمباني الإدارية والمدارس ومراكز الشباب، كما أن المواطنين بدأوا في استلام المساكن المخصصة لهم.

وقال إنه بنهاية العام الجاري سيتم تسليم كافة التجمعات للمستحقين بعد دفع الرسوم المقررة وتوصيل كافة المرافق والخدمات للتجمعات.

وأضاف أن جنوب سيناء تضم 7 تجمعات في طور سيناء بينها تجمعين في «أسيلا وعريق»، وآخر بمنطقة سهل القاع، وسانت كاترين، أما مدينة رأس سدر فاستحوذت على نصيب الأسد بأربعة تجمعات في السحيمي وأبوجعدة والريينة والنهايات.