ممشى سياحي وكوبري للمشاة وتطوير 5 ميادين لتجميل كورنيش العريش

تشهد مدينة العريش، في محافظة شمال سيناء، تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، بهدف تجميل وإعادة إعمار المدينة، تتضمن إنشاء ممشى سياحي على الكورنيش، وتطوير 5 ميادين رئيسية، بالإضافة إلى ترميم شبكة الطرق ورصف طرق جديدة بمدينة العريش، وإنشاء كوبري للمشاة بشارع الكورنيش، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير 5 ميادين رئيسية بوسط مدينة العريش

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم تطوير 5 ميادين بمدينة العريش، وهي ميادين «الرفاعي، والنصر، والساعة، والقاهرة، والميناء»، باستثمارات إجمالية بلغت قرابة 33 مليون جنيه، لإظهار الشكل الجمالي لمدينة العريش، بالإضافة إلى إعادة إنشاء بعض الطرق التي تربط بين هذه الميادين والشوارع الرئيسية، منها شارع «23 يوليو، و26 يوليو، وطريق البريد، وساحل البحر».

وأضاف محافظ شمال سيناء أنه يجري استكمال مشروع العريش الغربي، وتجميل وتطوير المدخل الغربي للمدينة، من مدخل «المساعيد» حتى منطقة «كنتاكي» كمرحلة أولى، والتي تشهد توسعة لشارع البحر، ورصف الطرق، وإعادة تركيب الشبكات والخدمات، مثل المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي.

استكمال ممشى كورنيش العريش وإضاءة شارع البحر

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إنه تم تطوير كورنيش العريش، والعمل على إعادة الشكل الجمالي للممشى الخاص بالكورنيش، موضحاً أنه سوف يتم انشاء كوبري للمشاة على شارع «سد الوادي»، وذلك استكمالا لعملية إنشاء ممشى الكورنيش، من منطقة «الخلفاء الراشدين»، وصولاً إلى المدينة الشبابية بساحل المدينة.

فتح جميع الطرق بين وسط المدينة والأحياء

وأضاف رئيس مجلس المدينة أنه تم إضاءة منطقة الكورنيش وساحل البحر، والطرق الداخلية المؤدية إلى طريق البحر، فيما تم رصف شارع «القاهرة»، بطول 2 كيلومتر، ورصف شارع «الغاز»، وفتح الطريق بين شارعي «البحر وأسيوط» بوسط المدينة، فيما تم فتح الطريق الرئيسي من منطقة «أبو صقل» إلى حي «الضاحية» ومحكمة العريش وقسم أول والمرور وجامعة العريش.

زيادة المساحات الخضراء بميادين العريش

وقال المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تعمير سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، إنه تم إنشاء 12 «برجولة» على هيئة أكشاك بميدان «الرفاعي»، وتم بالفعل تسليمها للمستحقين، وذلك لتشغيل منطقة الميدان، بعد زرع المنطقة وزيادة المنطقة الخضراء، وتخصيص مكان لسيارات «السيرفيس» الخاصة ببعض الخطوط الداخلية بمدينة العريش.

وأضاف رئيس جهاز تعمير سيناء أنه تم إنشاء بيارات للصرف الصحي بجميع ميادين العريش، وذلك لتصريف مياه الأمطار أولاً بأول، ومنع تجمع أي برك للمياه، سواء في الميادين أو الشوارع الرئيسية بوسط المدينة.