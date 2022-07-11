مصرع شابين غرقاً في بحر العريش بمنطقة «الريسة»

لقى شابان من أبناء العائلات في شمال سيناء مصرعهما غرقاً في بحر العريش، بمنطقة «الريسة»، شرق المدينة، اليوم الاثنين، ثالث أيام العيد، حيث جرى انتشالهما من مياه البحر في حالة حرجة، ونقلهما إلى مستشفى العريش العام، ولفظا أنفاسهما أثناء محاولة إسعافهما.

وأكد مصدر طبى بمستشفى العريش أن الشابين توفيا بعد فشل جهود إنقاذهما بقسم الاستقبال والطوارئ، وتم نقل جثتيهما إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات، واستخراج التصريح بدفنهما.

وفاة الشابين بسبب دخول المياه الرئتين

وكشف المصدر عن اسمي الشابين المتوفين، وهما «محمد م. ح.»، 15 سنة، و«إبراهيم ح. س.»، 16 سنة، من إحدى عائلات العريش، وأضاف أنه تعذر إنقاذهما نظراً لدخول كمية كبيرة من المياه إلى الرئتين، مما تسبب في توقف الجهاز التنفسي بشكل كامل، فور وصولهما المستشفى.

وتجمع عدد كبير من الأهالي، ومن أبناء مختلف عائلات العريش، أمام ثلاجة مستشفى العريش العام، في انتظار تصريح النيابة بدفن جثتي الشابين، وتسليمهما إلى ذويهما، لتشييعهما ودفنهما في مقابر المدينة.

جرفهما التيار الى الداخل

وأكد «أحمد علي»، أحد شهود الواقعة من أبناء العريش، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، أنه تم انتشال اثنين من الشباب، ينتميان لإحدى عائلات العريش، من منطقة العمق بساحل بحر «الريسة»، شرق المدينة، بعد أن جرفهما التيار إلى الداخل، وتم إبلاغ سيارات الإسعاف، التي حضرت إلى المكان لنقلهما إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى العريش العام، غلا أنه تم الإعلان عن وفاتهما.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطاراً بالواقعة

وتلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوصول اثنين من الشباب إلى مستشفى العريش العام، وقد توفيا نتيجة الغرق، وجرى تحرير المحضر الرسمي، ومتابعة سير التحقيقات، وسماع أقوال عدد من شهود الواقعة.