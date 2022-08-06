نجا من الاغتيال مرتين.. من هو تيسير الجعبري الذي استشهد بغارة إسرائيلية أمس؟

شنت القوات الإسرائيلية قصفا صاروخيا على إحدى الأبراج السكنية في قطاع غزة، أمس، معلنة بعد ذلك قيامها باغتيال تيسير الجعبري القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، ولم تكتف قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الإعلان فقط بل قامت بنشر مقطع فيديو يوضح عملية الاغتيال، وتسبب القصف الإسرائيلي في استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلة و40 مصابا، و«الوطن» تستعرض أبرز المعلومات عن القيادي تيسير الجعبري في السطور التالية:

أبرز المعلومات عن الشهيد «تيسير الجعبري»

1) اسمه تيسير محمود محمد الجعبري وكُنيته «أبو محمود».

2) من مواليد حي الشاعية بقطاع عزة عام 1972.

3) يُعد القيادي العسكري الثاني في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطيني.

4) يتولى منصب قائد منطقة غزة وشمال قطاع غزة في سرايا القدس منذ 17 نوفمبر 2019، خلفًا لبهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل في 12 نوفمبر 2019.

5) يشغل عضوية المجلس العسكري لسرايا القدس.

6) نجا من محاولة اغتيال سابقة في عام 2012 والتي استشهد فيها مسؤول الإعلام الحربي بالسرايا رامز حرب.

7) نجا من محاولة اغتيال أخرى عام 2014 والتي استشهد فيها عدد من مقاتلي السرايا.

8) شكل مع رفاقه في سرايا القدس مجموعة لقيادة معركة سيف القدس والتي قصفت فيها السرايا تل أبيب عدة مرات.

9) شارك في مفاوضات التهدئة في مصر أكثر من مرة ضمن وفد السرايا.

وشارك مئات الفلسطينيون في تشييع جثمان «تيسير الجعبري» ومعه 3 آخرين قتلوا في القصف الإسرائيلي من بينهم الطفلة آلاء قدوم صاحبة الخمسة أعوام.

سرايا القدس تنتقم بإطلاق 100 صاروخ

وردا على عملية اغتيال القيادي «تيسير الجعبري» أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أمس، قيامها بإطلاق أكثر من 100 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل، وقالت «سرايا القدس» الجناج العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها ردت بقصف 100 صاروخ باتجاه تل أبيب كرد أول لها على اغتيال «الجعبري».