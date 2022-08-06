محاكمة المتهم بقتل تاجر داخل محل في الزيتون بسبب خصومة ثأرية.. بعد قليل

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، محاكمة المتهم بقتل تاجر داخل محله في منطقة الزيتون بالقاهرة بسبب خصومة ثأرية بين كل من عائلة المتهم وعائلة المجني عليه، جعلت المتهم ينفذ جريمته بهذه الطريقة.

بلاغ في قسم شرطة الزيتون بمقتل تاجر داخل محله

وكان قسم شرطة الزيتون قد تلقى بلاغاً من الأهالي بالمنطقة بمقتل تاجر داخل محله على يد عامل بالرصاص، وأن المتهم هرب فور تنفيذ جريمته وأطلق عياراً في الهواء حتى يتمكن من الهرب.

النيابة العامة تعاين جثة المجني عليه

وعلى الفور انتقلت النيابة العامة إلى مكان الجريمة «المحل» وعاينت جثة المجني عليه صاحب المحل، وتبين بعد المعاينة أنه مصاب بطلق ناري في جسمه ويديه، وأمرت النيابة بنقل جثمان المجني عليه المشرحة من أجل تشريحه وبيان أسباب الوفاة، وسرعة ضبط وإحضار المتهم.

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على المتهم

وتحركت الأجهزة الأمنية وتتبعت المتهم بقتل التاجر في محله، وعقب تحديد مكانه تحركت قوة أمنية وألقت القبض على المتهم.

اعترافات المتهم في التحقيقات

وفي التحقيقات اعترف المتهم بقتل تاجر في محله، أنه لجأ إلى تنفيذ جريمته بسبب وجود خصومة ثأرية بين كل من عائلة المتهم وعائلة المجني عليه، لذلك قرر الانتقام منه وقتله.

وعن تجهيزه للجريمة، أكد المتهم في التحقيقات أنه اشترى سلاحاً نارياً لتنفيذ جريمته، ثم سافر من الصعيد إلى القاهرة، وأن صديقه ساعده في مراقبة مكان الحادث وتسهيل عملية هروبه من المكان بعد تنفيذ الجريمة.