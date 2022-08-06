أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك من خلال مقطع فيديو على الصفحة الرسمية للوزارة، وسط حالة من الترقب عاشها الطلبة وأولياء أمورهم، ما زاد من عمليات البحث عن النتيجة بعبارات مختلفة في جميع المحافظات، بينها نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هـنـا

2- كتابة رقم جلوس الطالب

3- الضغط على عرض النتيجة

طريقة التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022

ويمكن للطلاب بعد مرور 15 يوما من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس، سيتم فتح باب التظلمات على النتيجة إلكترونيا، وبعدها تحصيل رسوم إطلاع الطلاب على نتائجهم، وقيمتها 300 جنيه لكل مادة، على أن تودع الرسوم بحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.