«رغدة» من أوائل الثانوية العامة 2020: «راح زمن الإجابات النموذجية»

تزامناً مع انتظار ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 التي تفصلنا عنها ساعات قليلة، ومع انتظار الإعلان عن أوائل الجمهورية وسط مشاعر من الترقب يحاول «الوطن» الاقتراب أكثر من نماذج مشرفة من أوائل الثانوية العامة في خلال السنوات الماضية وإبراز استمرار تفوقهم و تميزهم خلال المرحلة الجامعية.

رغدة محمد بيومي، إحدى أوائل الثانوية العامة لسنة 2019-2020، بنت مدينة الإسكندرية التي حصدت المركز السادس مكرر على أوائل شعبة أدبي بعد تحقيقها 407.5 درجة، الأمر الذي أهلها للاتحاق بكلية إدارة التكنولوجيا بالجامعة الألمانية بالقاهرة بعد حصولها على منحة مقدمة من الجامعة والمتخرجة من مدرسة العجمي الثانوية بنات.

اختلاف الدراسة في الثانوية العامة عن دراسة الجامعة

كشفت بيومي عن وجود فرق شاسع ببن الدراسة في الثانوية العامة والدارسة في الجامعة حيث يتبلور ذلك الاختلاف في عدة نقاط تتلخص في أن الثانوية العامة يكون هناك مساعد ومتابع لك طوال العام فتكون على دراية كاملة بما ستقوم بمذاكرته علي مدار السنة بشكل مرتب وتسير على خطوات واضحة أما في الحياة الجامعية تكون الدراسة على نطاق أوسع من الثانوية والمدرسة فليس هناك رقيب عليك كما اعتدت طوال حياتك بالمدرسة: «مفيش كتاب معين أو نظام معين تستمر عليه أو تكون على دراية باللي هتذاكره في المواد في الجامعة الموضوع مفتوح على نطاق أوسع وبتختار النظام اللي يريحك أنت».

وأضافت ان ما يميز الكلية هي تلك الحرية في الإجابة والسير على نظام يريحها أي أنه ليس هناك إجابة نموذجية لسؤال معين أو أنك إذا لم تجب بالإجابة الدقيقة لن تحصل على درجة او تقدير.

نصحية رغدة لطلاب الثانوية العامة الجدد

وأشارت رغدة خلال حديثها لـ«الوطن» إلى عدة نصائح للطلاب الجدد في الثانوية العامة أولها فن تنظيم الوقت بشكل مريح بالنسبة لكل شخص «أهم حاجة في ثانوية عامة إنك تمشي علي نظام مريح مرتب للقدرة على الاستمرار طوال السنة وعدم فقدان الطاقة»، وهذا هو ما حاولت رغدة فعله حيث نظمت وقتها بقدر المستطاع بشكل جيد في الثانوية العامة مما ساعدها بلا شك لتصير من أوائل الثانوية العامة، كذلك تنصح رغدة طلاب الثانوية العامة بالمذاكرة أولا بأول وعدم تراكم المذاكرة عليهم لاستيعابهم جميع جوانب المناهج واستقبال المعلومات الجديدة بدون ضغط بالأخص عند الاقتراب من وقت الامتحانات.

وطمأنت رغدة الطلاب المنتظرين لنتيجة الثانوية العامة ونصحتهم بالتزام الهدوء وعدم التوتر لأنهم بالتأكيد فعلوا كل ما بوسعهم والآتي هو ترتيب الله سبحانه وتعالى ويجب عليهم أن يحاولوا تقبل النتيجة سواء كانت جيدة أم ليست كما كانوا يأملون: «ربنا مببجبش حاجة وحشة ولو النتيجة مطلعتش زي ماكنت متوقع ده مش معناه انك فاشل بالعكس ربنا بيرتبلك الأفضل في المستقبل وليس بالضروري أن تكافئ على مجهودك في نفس الوقت».

رغدة: لم أتوقع ظهوري ضمن أوائل الثانوية العامة

وقالت رغدة إنها لم تكن تتوقع أن تصبح من الأوائل، ولم تتخيل أن هذا الحلم سيصبح حقيقة يوماً ما وإنها ستفرح عائلتها وأصدقاءها بهذا الشكل الكبير «كلهم كانوا فخورين بيا حتي الناس غير المقربة و اللي معرفهاش أوي كانوا بيكلموني يباركولي ويقولولي إنهم فخورين وسعداء بيا».

نقل المعيشة للقاهرة بعد قبول عرض المنحة في الجامعة الألمانية

لم تكن المعيشة في القاهرة ونقل حياة رغدة هناك من الصعوبات التي واجهتها بالعكس فقد كانت تحب القاهرة والعيش فيها وكانت تأمل أن تكون كليتها هناك لخوض تجربة جديدة في الاعتماد على نفسها وتكوين شخصية مستقلة حيث إنها تعيش في البيوت التابعة للجامعة ولكن ماهو صعب أنها مضطرة للعيش بمفردها و ليس معها أهلها برغم من تعلقها الشديد بوالدتها، فكانت تحرص دائما على النزول في جميع الإجازات الموفرة لها في الإسكندرية لرؤية عائلتها «العيشة في القاهرة لوحدي علمتني كتير وصنعت مني بنت قوية مستقلة بذاتها ومعتمدة على نفسها في كل شيء» .

استمرار تفوق رغدة في الكلية

ما زالت رغدة محافظة ومستمرة على التفوق والتميز في الكلية وتتطلع لتصبح الأولى على الكلية أيضا كما كانت في الثانوية، مشيرة إلى أنها تخطط للسير خطوة بخطوة وترتيب كل خطوة في وقتها الصحيح لأن الظروف الآن تختلف عن ظروف المستقبل بالطبع.

وكشفت عن أن كلية إدارة التكنولوجيا لم تكن هي كلية أحلامها حيث إنها كانت تفكر في كلية الألسن أو السياسة والاقتصاد ولكن حين أتت فرصة المنحة أحببت أن تجرب وتغامر بتجربة ودراسة جديدة لتكون بداية لرحلة جديدة موفقة حيث إن المنحة بالنسبة لها كانت فرصة ممتازة وخبرة فريدة من نوعها و قرار صحيح قامت به عند قبولها المنحة: «كانت تجربة تستاهل وفخورة بكوني طالبة قي جامعة ال guc لأنه معروف عن طلاب هذة الجامعة أنهم أشخاص ناجحون».