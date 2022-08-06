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نتيجة الثانوية العامة 2022

التعليم: نسب النجاح في التاريخ 85.5% والرياضيات التطبيقية 91.2%

كتب:

نرمين عفيفي
10:35 ص | السبت 06 أغسطس 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم فيديو الإعلان عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة المصرية والأوائل للعام الدراسي.

نسبة النجاح في الجيولوجيا وعلوم البيئة 91.2%

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنَّ نسبة النجاح في الجيولوجيا وعلوم البيئة 91.2%، والأحياء 91.5%، والجغرافيا 87.3%، والتاريخ 85.5%، وعلم النفس والاجتماع 93.1%، والفلسفة والمنطق 92.1%، الرياضيات البحتة 87.5%، والرياضيات التطبيقية 91.2%.

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