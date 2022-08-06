قانوني يحذر من عقوبة ضرب الأبناء بسبب نتيجة الثانوية العامة 2022

يترقب عدد كبير من الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، التي ستعلن اليوم خلال الساعات المقبلة، وتسود حالة من التوتر في العديد من البيوت التي بذلوها طوال العام، فهي تحدد مصير حياتهم الجامعية، وفي بعض الأحيان تخيب الآمال ولا يتمكن الطالب من الحصول على المجموع الذي كان يتمناه، وهو ما يخلق حالة من الحزن عند أولياء الأمور أيضًا، مما يدفع البعض منهم إلى معاقبة الأبناء في حال لم يحصلوا على درجات جيدة، وأحيانًا يتطور الأمر إلى التعدي بالضرب من قبل أولياء الأمور على الطلاب.

ضرب الأبناء بسبب نتيجة الثانوية العامة 2022

ويعد التعدي بالضرب على الأبناء بسبب نتيجة الثانوية العامة 2022 من الأمور المكروهة، فضلًا عن أنها تؤذي الطالب نفسيًا، ولأن القانون المصري يهتم للطلاب المصريين، فقد نص على عدد من العقوبات التي يتم تطبيقها على ولي الأمر في حال تعديه بالضرب على ابنه بسبب سوء درجاته في الثانوية.

وأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه إذا ضرب ولي الأمر، ابنه بسبب نتيجة الثانوية العامة 2022 أو غيرها من الأسباب، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وفقًا لما ورد في المادة رقم 240 من قانون العقوبات، التي نصت على: «جريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين».

عقوبة إلحاق ضرر بالأبناء بسبب نتيجة الثانوية العامة 2022

وأشار «الحديدي» إلى أن المادة رقم 241 من نفس القانون، تنص على أنه في حالة ضرب ولي الأمر، الطالب ضربًا نتج عنه إصابة أو جرح وغيره، بسبب نتيجة الثانوية العامة 2022، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، أو دفع غرامة لا تقل عن 20 جنيهًا ولا تزيد عن 300 جنيه، ولفت إلى نص المادة: «كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة.