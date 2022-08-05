أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في شهر.. والأوقية تسجل 1790 دولارا

تداول الذهب حول 1790 دولارًا للأوقية في تعاملات، اليوم الجمعة، عند أعلى مستوياته في شهر، حيث دعمت المخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان الطلب على الملاذ الآمن على المعدن.

ارتفع الذهب بنحو 1.4% حتى الآن هذا الأسبوع، ويعتبر حاليا في طريقه للارتفاع الأسبوعي الثالث على التوالي، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

تقرير الوظائف الأمريكي

وحقق بنك إنجلترا أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 27 عامًا، وحذر من أن المملكة المتحدة على وشك الدخول في الركود في الربع الرابع.

ويستعد المستثمرون أيضًا لتقرير الوظائف الرئيسي في الولايات المتحدة، والذي يمكن أن يوفر أدلة على مسار تشديد السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد سلسلة من التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

في الوقت ذاته، واصلت الأسواق مراقبة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة آسيا، وتتوقع المنصة أن يتم تداول الذهب عند 1745.27 دولار للأوقية بحلول نهاية الربع الجاري، كما تُقدر أن يتم التداول عند 1686.84 في غضون 12 شهرًا.

تراجع خلال الأسابيع الماضية

وشهدت أسعار الذهب تراجعا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث ذكر أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي أن سعر المعدن الأصفر تراجع بنحو 3.5% في شهر يوليو الماضي، على أساس شهري، وبنحو 2.9% على أساس سنوي ليهبط السعر إلى 1753 دولارًا للأوقية.

وأشار التقرير الصادر، أمس، إلى أن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع العائدات على السندات، نتيجة زيادة أسعار الفائدة، من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى عزوف المستثمرين عن الذهب، لكن من غير المتوقع أن يستمر الدولار في ارتفاعه بعد بلوغه الذروة، وهو ما قد يسهم في عودة الزخم في سوق الذهب، مع اتجاه المستثمرين نحو المعدن الأصفر للتحوط ضد حالة عدم اليقين الحالية.