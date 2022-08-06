تعرف على أوائل الثانوية العامة 2022 شعبة علمي علوم

استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل الثانوية العامة في الشعبة العلمية علوم، قائلا إن التفوق ملحوظ للأولاد رغم أن الأولى بنت.

المركز الأول من المنوفية

وأضاف طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، أن المركز الأول كان من نصيب الطالبة ملك عبدالفتاح محمود الشبشيري، من المنوفية، وحصلت على مجموع 402 درجة، من مدرسة تلا الثانوية الجديد بنات.

والمركز الثاني الطالب إسلام فتحي فتحي إبراهيم الدويل، من دمياط، وحصل على مجموع 401 درجة، من مدرسة الشهيد ماهر رخا الثانوية، وفي المركز الثاني مكرر حصل الطالب عمر السيد محمود عبدالقادر من الغربية وحصل على مجموع 401 درجة من مدرسة قطور الثانوية المشتركة، وفي المركز الثاني مكرر أيضا الطالب محمد أشرف كمال خليل عبدالله، من الشرقية وحصل على مجموع 401 درجة من مدرسة الزقازيق الثانوية بنين.

وفي المركز الثالث حصلت الطالبة أميرة خالد صلاح عمر، من الغربية، على مجموع 400 درجة من مدرسة تلبنت قيصر الثانوية المشتركة، وفي المركز الثالث مكرر حصل الطالب محمد أيمن نصر متولي السيد البرقي من الدقهلية على مجموع 400 درجة من مدرسة برج نور الحمص الثانوية المشتركة.

المركز الرابع من كفر الشيخ

وفي المركز الرابع حصل الطالب أحمد هشام بدوي علي من كفر الشيخ على مجموع 399 درجة من مدرسة دار حراء الإسلامية الثانوية، وفي المركز الرابع مكرر الطالب إسلام إبراهيم عبدالرؤوف محمد الهادي من الإسماعيلية، وحصل على مجموع 399 درجة من مدرسة الشهيد أحمد فوزي عمارة الثانوية العسكرية بنين.

وجاء في المركز الرابع مكرر أيضا كلا من الطالب خالد محمد عوض عبدالرؤوف من البحيرة على مجموع 399 درجة من مدرسة بدر الثانوية بنين، والطالبة شهد مجدي فهمي محمد علي من الشرقية على مجموع 399 من مدرسة أولاد صقر الثانوية بنات، وكيرلس خالد برتله شنودة من سوهاج على مجموع 399 من مدرسة الغريزات الثانوية المشتركة، والطالب كيرلس نسيم عازر خليل من قنا على مجموع 399 درجة من مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية المشتركة بالألومنيوم.

وفي المركز الرابع مكرر كان الطالب لؤي أحمد فوزي عبدالحافظ من أسيوط بمدرسة القوصية الثانوية بنين، والطالب يوسف محمود السيد أبوسريع نور من القليوبية بمدرسة الحاج عزت عبدالحفيظ الثانوية بكوم الأطرون.