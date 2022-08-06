أوائل الثانوية العامة 2022 بمحافظة القليوبية.. طالبان في علمي وأدبي

حصد أوائل الثانوية العامة 2022 في محافظة القليوبية، مركزين من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، حيث حصل يوسف محمود السيد أبوسريع نور، الطالب بمدرسة الحاج عزت عبد الحميد الثانوية المشتركة في قرية كوم الأطرون بمركز طوخ، على المركز الرابع مكرر جمهورية عن شعبة العلمي علوم بمجموع 399 درجة، وهو من قرية كفر منصور بطوخ، كما حصلت مريم محمود إسماعيل، الطالبة في مدرسة أبوبكر الصديق الرسمية للغات بمدينة العبور على المركز السادس مكرر في الشعبة الأدبية بمجموع 380 درجة.

أوائل الثانوية العامة 2022 في محافظة القليوبية

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، التهنئة للطالبين أبناء محافظة القليوبية، بعد نجاحهما في تحقيق مراكز متقدمة في نتيجة الثانوية العامة 2022 والدخول في قائمة الأوائل على مستوى الجمورية.

قائمة أوائل الثانوية 2022 في القليوبية

وستعلن محافظة القليوبية خلال الساعات المقبلة، قائمة أوائل الثانوية العامة 2022 على مستوى المحافظة، وذلك بعد إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قائمةالأوائل على مستوى الجمهورية، والتي حصل فيها الطالبان يوسف محمود السيد أبو سريع على المركز الأول «علمي علوم» على مستوى المحافظة، والرابع مكرر على الجمهورية، بمجموع 399 درجة، والطالبة مريم محمود إسماعيل والتي حصلت على المركز الأول على مستوى القليوبية، والسادس مكرر في الشعبة الأدبية بمجموعة 380 درجة على مستوى الجمهورية.

نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة القليوبية

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط هــنــا، واتباع الخطوات.