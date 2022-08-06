ارتفاع أسعار الغاز يجبر منتجي السيارات على تصنيع مركبات هجينة

تسبب ارتفاع أسعار الغاز في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، في توجه مصنعي السيارات لتصنيع السيارات الكهربائية والهجينة، إذ أن السيارات الكهربائية تعتبر أقل تكلفة من السيارات الأخرى التي تعمل بالوقود.

وقال إيفان دروري، المحلل في موقع Edmunds.com، لـCNN، عندما ارتفعت أسعار الغاز بشكل مستمر في الفترة الماضية، زاد الاهتمام بالمركبات الكهربائية والهجينة، لكنه لم يرتفع إلى تلك المستويات السابقة، ويبدو أن المستهلكين اعتادوا على أسعار الغاز المرتفعة وتضاءل اهتمامهم بالدفع مقابل سيارة كهربائية أو هجينة، ولم يعد هناك تركيز على أسعار الغاز الذي ترتفع أسعاره بشكل كبير وسريع.

متوسط ​​سعر جالون الغاز 4.41 دولار في الولايات المتحدة

وتابع، أن النسبة المئوية للباحثين عن السيارات الهجينة والكهربائية بلغت ذروتها عند 25% في منتصف مارس 2022، فيما بلغ متوسط ​​سعر جالون الغاز 4.41 دولار في الولايات المتحدة، ومع انخفاض أسعار الغاز في أبريل، انخفض الاهتمام بالسيارات الهجينة والكهربائية أيضًا، ولكن بشكل أسرع بكثير من أسعار الغاز.

وأشار إلى أنه حتى عندما ارتفعت أسعار الغاز مرة أخرى لتصل إلى مستوى قياسي جديد بأكثر من 5 دولارات للجالون في منتصف يونيو، ارتفع أيضًا الاهتمام بالسيارات الهجينة والكهربائية، ولكن بنسبة أقل من ذي قبل، وصلت نسبة متسوقي السيارات الذين يبحثون عن السيارات الهجينة 22% فقط.

ووفقًا لأحدث البيانات، فإن متوسط ​​أسعار الغاز أقل بنسبة 5% فقط منذ مارس، لكن الاهتمام بالتسوق في السيارات الكهربائية انخفض بنسبة 32% منذ ذلك الحين، وفقًا لبيانات Edmunds.com، إذ أن خطوط الاتجاه نحو النظر في السيارات الكهربائية وأسعار الغاز لم تبقى ثابتة لأن هناك عوامل أخرى، إلى جانب تكلفة الوقود، تؤثر على رغبة المستهلكين في السيارات الكهربائية والهجينة.