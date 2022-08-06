«أنس» من أوائل الثانوية العامة 2022: «أهدي تفوقي لأمي»

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل، أوائل الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية، بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 75,04%، وكان من بينهم الطالب أنس إبراهيم محمد، الذي حصل على المركز الأول بمجموع 407 درجات للشعبة الأدبية للدمج التعليمي.

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على الطالب «أنس» بعدما علم أنه من أوائل الثانوية العامة، لافتًا أنه لم يكن يتوقع في بداية العام أن يكون من ضمن الأوائل، موضحًا: «أنا مبسوط جدًا وربنا كرمني ومكنتش في أول السنة متوقع أني أكون من الأوائل، ولكن بعد الامتحانات توقعت».

الطالب «أنس» يهدى تفوقه لوالدته

وأهدى الطالب «أنس» تفوقه إلى والدته التي بذلت معه مجهودًا كبيرًا طوال العام، موضحًا: «التفوق والنجاح ده أنا طبعا بهديه لأمي عشان هي أكتر واحده تعبت معايا السنة دي، وأقولها شكرًا على تعبك معايا».

«أنس» يحلم أن يكون مدرس تاريخ مثل عمه

ويحلم«أنس» بالالتحاق بكلية التربية قسم التاريخ لأنه يرغب أن يكون مدرس تاريخ مثل عمه، وأيضا ليشرف أهله خاصة بعد ما اعتنوا به طوال فترة دراسته، مؤكدًا: «الحمد لله حققت حلمي وأنا حابب أكون أستاذ تاريخ زي عمي، وإن شاء الله هدخل الكلية».

نسبة النجاح بالثانوية العامة

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح في الثانوية هي 75.04%، لافتًا إلى أن الامتحانات عُقدت ورقيًا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

تقدم الذكور على الإناث بالشعبة العلمية

وشهدت نتائج الثانوية العامة للشعبة العلمية «علوم» تقدم الذكور على الإناث، من بين 14 من أوائل الثانوية العامة في الشعبة العلمية حصل 11 طالبًا على المراكز الأولى.