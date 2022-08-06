«مارك» الرابع مكرر علمي رياضة بالثانوية العامة: تفوق من أيام الابتدائية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، من بينهم الطالب مارك ناجح ملاك بانوب، الذي جاء ترتيبه الرابع مكرر علمي رياضيات في نتيجة الثانوية العامة 2022، شعبة علمي رياضة.

أوائل الثانوية العامة 2022

وحصل الطالب «مارك» من محافظة المنيا، على مجموع 404 درجات، ليكون بين صفوف أوائل الثانوية العامة 2022، بعدما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2022.

ونشرت مدرسة العهد اللغات الجديد للغات بمركز سمالوط في محافظة المنيا، منشورًا عام 2016 بمجموع الطالب مارك ناجح ملاك بانوب، الرابع مكرر علمي رياضيات في نتيجة الثانوية العامة 2022، الذي حصل وقتها في المدرسة الابتدائية على مجموع 100% في كل المواد «عربي، ورياضيات، وعلوم، ودراسات، وإنجليزي».

نتيجة الثانوية العامة 2022

واستكمل «مارك» تفوقه بعدها في مرحلة الثانوية العامة بمجموع مجموع 404، ليكون ضمن الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2022.