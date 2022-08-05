أماكن عرض «تسليم أهالي» في السينمات.. فيلم دنيا سمير غانم الجديد

حقق فيلم «تسليم أهالي» نجاحا في أول أيام عرضه أمس الأول الأربعاء، فهو العمل الأول لدنيا سمير غانم، بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، التي ظهرت به بعد أن كانت صورت مشاهدها كاملة قبل رحيلها.

وتدور أحداث فيلم تسليم أهالي حول قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين ويحدث شيء غير متوقع حيث إنها تلاحقهما معا، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

فريق عمل فيلم تسليم أهالي

أبطال فيلم تسليم أهالي هم دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، والمخرج خالد الحلفاوي، والفيلم من تأليف شريف نجيب.

أماكن عرض فيلم تسليم أهالي

يتم عرض فيلم تسليم أهالي في سينمات بندر المعادي، سينما جلاكسى المعادي، جالكسي المنيل، سينما بوينت 90، سينما أركان، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما بورتو مارينا، سينما سيني كومفورت، سينما جراند نايل تاور ، سينما صن سيتي، سينما جلاكسى المعادي VIP، سينما أركان VIP، سينما الزمالك، سينما نايل سيتي، سينما كايرو مول، سينما مترو القاهرة، سينما سان ستيفانو مول، سينما داندي مول، سينما ديب مول، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما رينسانس مجمع سموحة، سينما الرحاب، سينما فوكس مول مصر، سينما سي سينما (الجونة)، سينما مدينتي، سينما سي سينما رويال بلازا، سينما جولف سيتي، سينما الماسة، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما سيتي ستارز، سينما كايرو فيستفال، سينما كوزموس، سينما الأمير، سينما سيتي مول، سينما توليب، سينما بورتو كايرو، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما داون تاون، سينما سيني ماكس، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما أوديون.

جدير بالذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم حرصت على حضور أول عرض لفيلم تسليم أهالي برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان، والتقطت صورا تذكارية مع الجمهور.