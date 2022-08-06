الاتحاد المصري للتأمين ينصح الشركات بـ«التوريق»: وسيلة مهمة لإدارة المخاطر

أعلن الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء زهير، من خلال نشرته الأسبوعية أن توريق أخطار التأمين يعتبر أكبر ابتكار مالي نفذته الشركات في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن تلك التقنية هي وسيلة فعالة لإدارة المخاطر في صناعة التأمين، وكتكملة لتقنية إعادة التأمين التقليدية، فإن التوريق يسمح لشركات التأمين بالتحوط عن طريق نقل هذه المخاطر إلى الأسواق المالية، كما أنه يحسن ملاءة شركات التأمين من خلال إدارة رأس المال بكفاءة، والتي هي أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات رأس المال الصارمة على نحو متزايد.

توصيات اتحاد شركات التأمين

ويوصي الاتحاد شركات التأمين بدراسة استخدام تقنية التوريق في صناعة التأمين كنظام مساعد لإعادة التأمين، لكل الأخطار التي تتسم نتائج تحققها بالكارثية، والتي يمكن أن تؤثر على ملاءتها المالية.

وكشف الاتحاد المصري للتأمين، عن مميزات وعيوب توريق أخطار التأمين وهي كالتالي:

مميزات توريق أخطار التأمين

تعمل عملية التوريق على إبراز نقاط القوة والضعف التي تشوب استعمال العقود الآجلة للتأمين، وتعتبر القدرة على تغطية الأخطار هي الميزة الأساسية التي توفرها هذه الأوراق.

وتقوم عملية التوريق على تقييم الأدوات المالية المشتقة في مجال التأمين، باعتبارها أوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق المالية من خلال نماذج تقييم إكتوارية، ونماذج تقييم بالتحكيم ونماذج تقييم توازنية تعمل جميعها على تحديد القيمة العادلة أو الحقيقية لهذه الأوراق.

وتهتم عملية التوريق بهيكلة رأس مال شركة التأمين، من خلال إبراز الدور الذي تلعبه التغطية بالعقود الآجلة وخيارات التأمين في تعظيم المنفعة، وهو ما يعرف بـ«استعمال أقل لرأس مال الشركة عند مستوى معين من الخطر».

وتتميز أسواق رأس المال بأن لديها قدرة أكبر على المنافسة في الأسعار بالنسبة لمعيدي التأمين على المدى الطويل.

عيوب توريق أخطار التأمين

أما بالنسبة للعيوب، فيمكن أن تعرّض الاستثمارات في السندات المتصلة بالتأمين المستثمرين لمخاطر لا ترتبط عادة بفئات الاستثمار التقليدية.

وتميل شركات إعادة التأمين التقليدية إلى اتخاذ وجهة نظر طويلة الأجل.

وفي المقابل، غالبًا ما تتطلب أسواق رأس المال عائدًا فوريًا ويمكن أن تسحب دعمها في الأوقات الحرجة يمكن أن تكون تكاليف المعاملات عالية ، خاصة بالنسبة للصفقات الصغيرة.

ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن توريق أخطار التأمين يعتبر أكبر ابتكار مالي قامت به الشركات في السنوات الأخيرة يوفر للمستثمرين، إلى جانب مستويات التعويضات الجذابة، ميزة تنويع الاستثمار.

ونظرًا لأهمية هذه التقنية، كان الاتجاه أيضا لتكييف مختلف المنتجات المشتقة في مجال التأمين، وتقديم العديد من الأوراق المالية الجديدة ( المنتجات المشتقة) التي تعتبر وسيلة فعالة لتغطية أخطار التأمين، كما تعد أحد الحلول المبتكرة والجديدة والفعالة لتنويع ونقل وتشتيت الأخطار التي يصعب تغطيتها باستخدام إعادة التأمين التقليدية، كما أنها تحقق مزايا السيولة والسرية والتكلفة المنخفضة مقارنة بأساليب إعادة التأمين التقليدية.