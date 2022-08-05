التعليم العالي: تنسيق المرحلة الأولى يبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية بـ72 ساعة

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على قدم وساق لتنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2022-2023، بدءا من تجهيز معامل التنسيق أو تجهيز الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى.

وقال السيد عطا، المشرف على قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات الحكومية يبدأ بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع مختلف الجامعات لبحث الاستعدادات الخاصة بالتنسيق.

«عطا»: تنسيق المرحلة الأولى يتم وفق مجموعة من الضوابط

وأضاف «عطا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنسيق المرحلة الأولى يتم وفق مجموعة مهمة من الضوابط أبرزها تحديد الحدود الدنيا للكليات التي تقبل طلاب الشعب العملية والكليات التي تقبل طلاب الشعبة الأدبية.

وشدد السيد عطا، على طلاب الثانوية العامة من عدم الإنسياق وراء المعاهد غير المعتمدة رسمياً، مؤكداً أن الوزارة أعلنت كافة الجامعات والمعاهد المعتمدة رسمياً ويمكن للطلاب الدخول على موقعها الرسمي على «فيسبوك» للاطلاع عليها.

وأشار السيد عطا، إلى أن اختبارات القدرات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات حتى الآن، ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن آخر يوم لاختبارات القدرات هو يوم 11 أغسطس الجاري.

«الغر» يكشف موعد تنسيق الجامعات الخاصة

وعن تنسيق الجامعات الخاصة، أكد الدكتور محمد حليم الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن التنسيق يبدأ اعتباراً من انتهاء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، موضحاً أن نظام القبول بالجامعات هو القبول الحر وغالبية الجامعات ألغت نظام الاختبارات.

وأضاف «الغر» لـ«الوطن»، أنه يجري حالياً الاستعداد للتنسيق، لافتاً إلى أن الاتجاه الحالي في الجامعات الخاصة هو خفض المصروفات الدراسية وليس زيادتها، مؤكداً أن دخول جامعات أهلية جديدة في خدمة التعليم الجامعي يخلق سوقاً من المنافسة.